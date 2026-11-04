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Η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς», επιστρέφει αύριο στις 21:00 στο MEGA, με το τρίτο απολαυστικό της επεισόδιο. Μετά τις αρχικές επεισοδιακές συναντήσεις των ηρώων, η ιστορία οδηγεί πλέον στην επίσημη «πρώτη μέρα» της καθημερινής τους συνύπαρξης.

Η αυστηρή λογική και ανάγκη για τάξη του Γιάννη (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) έρχονται για άλλη μια φορά σε μετωπική σύγκρουση με τη χαοτική καθημερινότητα της Χριστίνας (Ρένα Λύκου). Κι ενώ η Χριστίνα ετοιμάζεται ενθουσιασμένη για το πρώτο της ραντεβού με τον Μπάμπη, ένα λουμπάγκο κάνει άνω-κάτω όλα της τα σχέδια.

Καμιά φορά, οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 3

Η πρώτη μέρα του Γιάννη ως «νταντά της γειτονιάς» φτάνει. Πρώτο εμπόδιο, το χάος που επικρατεί στο σπίτι της Χριστίνας, η οποία δεν ακολουθεί κανένα γνωστό ή άγνωστο σύστημα οργάνωσης. Στο σαντουιτσάδικο, ο Μπάμπης ζητάει για πρώτη φορά από τη Χριστίνα να  βρεθούν εκτός δουλειάς και αυτή δεν βλέπει την ώρα. Έχει υπολογίσει όμως χωρίς τον Γιάννη, ο οποίος, συμμαζεύοντας τα παιχνίδια των παιδιών, κάνει μια απότομη κίνηση και παθαίνει λουμπάγκο! Αναγκαστικά θα πρέπει να περάσει τη νύχτα στο σπίτι της…
Νταντά της Γειτονιάς
Νταντά της Γειτονιάς
Νταντά της Γειτονιάς
Νταντά της Γειτονιάς
Νταντά της Γειτονιάς

Δείτε το trailer: