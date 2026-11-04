Ο Χεσούς Οβόνο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τραγικής υπόθεσης, μετά τη σύγκρουσή του με τον επιθετικό της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρα δέχθηκε κύμα προσβλητικών και ρατσιστικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να απενεργοποιήσει τους προσωπικούς του λογαριασμούς, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν έναν άνθρωπο συντετριμμένο από την εξέλιξη των γεγονότων.

Ο 25χρονος γκολκίπερ, ο οποίος γεννήθηκε το 2001 στην Μπάτα της Ισημερινής Γουινέας και μετακόμισε με την οικογένειά του στη Χώρα των Βάσκων σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Από την Ισημερινή Γουινέα στα γήπεδα της Ισπανίας

Ο Οβόνο, τον οποίο οι δικοί του άνθρωποι αποκαλούν «Τσους», μεγάλωσε στο Σαν Σεμπαστιάν και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις τοπικές ακαδημίες. Η ενασχόλησή του με τη θέση του τερματοφύλακα ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, όταν σε σχολικό αγώνα χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία βασικό γκολκίπερ. Εκείνη την ημέρα ξεχώρισε για τα εντυπωσιακά αντανακλαστικά και την ευλυγισία του.

Πριν μετακομίσει στη Βιτόρια, πέρασε τέσσερα χρόνια από τις ακαδημίες της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες της Αντιγκουόκο, όπου συνυπήρξε με τους Άντερ Μπαρενετσέα και Μάρτιν Θουμπιμέντι.

Το 2016 εντάχθηκε στον Αλαβές, με τον οποίο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη La Liga το 2022. Το 2025 παραχωρήθηκε αρχικά στην Ανδόρα, η οποία τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή το επόμενο καλοκαίρι.

Το όνειρο για την οικογένειά του

Πίσω από την ποδοσφαιρική του διαδρομή βρίσκεται μια βαθιά προσωπική επιθυμία: να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους του. Ως μεγαλύτερος από πέντε αδέλφια, ο Οβόνο αισθανόταν πάντοτε την ευθύνη να αποτελεί παράδειγμα για την οικογένειά του.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «El Correo» το 2024 είχε αποκαλύψει το μεγαλύτερο όνειρό του: «Ονειρεύομαι μια μέρα να μπορέσω να πω στον πατέρα και στη μητέρα μου: Σταματήστε να δουλεύετε, ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί σε ένα οικογενειακό σπίτι».

Η επιθυμία του να προσφέρει στους γονείς του μια καλύτερη ζωή αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα από τα βασικά κίνητρα της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας.

Την ανθρώπινη πλευρά του επιβεβαιώνει και ο πρώην συμπαίκτης του στον Αλαβές, Σουγκόι Σότο, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον χαρακτήρα του.

«Είναι εξαιρετικά ταπεινός, εργατικός και οικογενειάρχης. Δεν είχε ποτέ πρόβλημα με κανέναν. Δεν έχω να πω ούτε μία κακή κουβέντα γι’ αυτόν. Σε ανθρώπινο επίπεδο είναι ένας από τους ανθρώπους που με έχουν επηρεάσει περισσότερο», ανέφερε.

Μάλιστα, θέλοντας να περιγράψει τη στάση που θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει απέναντι στον τερματοφύλακα μετά το τραγικό περιστατικό, πρόσθεσε: «Η αναζήτηση ενός ενόχου σε τέτοιες περιπτώσεις… Υπάρχει ήδη ένα θύμα. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ακόμη ένα».

Η τραγωδία και το κύμα ρατσιστικών επιθέσεων

Η ζωή του Οβόνο άλλαξε δραματικά το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ανδόρα με την Τενερίφη για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο τερματοφύλακας συγκρούστηκε με δύναμη με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ, χτυπώντας τον με το γόνατο στην περιοχή του θώρακα. Ο διαιτητής τού έδειξε την κόκκινη κάρτα, ενώ ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι διασώστες κατάφεραν αρχικά να επαναφέρουν τον σφυγμό του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ωστόσο ο 30χρονος επιθετικός κατέληξε το πρωί της Τρίτης.

Ο Οβόνο δεν είχε προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για το συμβάν. Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον του, ήταν συντετριμμένος, πέρασε μεγάλο μέρος της νύχτας κλαίγοντας και προσευχόμενος για την εξέλιξη της υγείας του συναδέλφου του.

Η κατάσταση έγινε ακόμη δυσκολότερη όταν δέχθηκε καταιγισμό προσβλητικών και ρατσιστικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Τρίτη αποφάσισε να κλείσει τους προσωπικούς του λογαριασμούς, προκειμένου να προστατευτεί από τις επιθέσεις.

Οι ρατσιστικές επιθέσεις επεκτάθηκαν ακόμη και σε άλλον ποδοσφαιριστή με το ίδιο επώνυμο, τον Μισέλ Οβόνο, ο οποίος αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία με τη ΦΚ Καν Βινταλέτ, χωρίς να έχει συγγενική σχέση με τον τερματοφύλακα. Ο τελευταίος κατήγγειλε δημόσια το φαινόμενο, γράφοντας: «Ζούμε σε μια κοινωνία ολοένα και πιο άρρωστη, όπου ο ρατσισμός, το μίσος και η μισαλλοδοξία φαίνεται να κερδίζουν έδαφος».