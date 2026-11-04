«Θέτουμε σε ονομαστική ψηφοφορία 18 άρθρα, για να δούμε ποιος εννοεί και ποιος όχι την προστασία των δανειοληπτών», ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου για την προστασία των δανειοληπτών, την εποπτεία των servicers και άλλες διατάξεις.

Ο υπουργός, κατά την παρέμβασή του απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ανέφερε ότι «ακούμε επί ημέρες να καταγγέλλετε τους servicers, να μιλάτε για την προστασία των δανειοληπτών και να εμφανίζεστε ως διαπρύσιοι κατήγοροι» .

Επειδή «μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και διεκδικείτε για τον εαυτό σας το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, σήμερα που είναι η διαδικασία της ψήφισής του, καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και την τροπολογίας που καταθέσαμε».

Ο κ. Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι τα άρθρα του νομοσχεδίου που τίθενται στην ονομαστική ψηφοφορία είναι τα «αρ.3, 4, 5, 11, 13,14, 15,17 ,19,21,27,32, 33,35,36, 38 καθώς και τα δύο άρθρα της τροπολογίας» και πρόσθεσε «η ονομαστική ψηφοφορία είναι μια δοκιμασία συνέπειας για να δούμε ποιος εννοεί όσα λέει, για να δούμε ποιος λέει όσα εννοεί και να γνωρίζει κάθε πολίτης ποιος στηρίζει στην πράξη την προστασία των δανειοληπτών».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις ενστάσεις επί της αρχής, που έθεσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, έκανε δεκτό να ενταχθούν στην ονομαστική ψηφοφορία επιπροσθέτως και τα άρθρα του σχεδίου 22, 24 και 30, που ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, γιατί όπως είπε «όλο το νομοσχέδιο είναι υπέρ της προστασίας των δανειοληπτών. Γιατί το κάθε «ναι» και το κάθε «όχι» θα έχει ονοματεπώνυμο και το κάθε «παρών» θα είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται».