Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει και η Ένωση φροντίζει να βάλει τους φιλάθλους της στο κλίμα μιας ξεχωριστής ευρωπαϊκής βραδιάς, μέσα από ένα βίντεο γεμάτο ιστορικές μνήμες και συμβολισμούς.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τη «Βασίλισσα» στις 19:45, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς θα είναι το 100ό που θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena.

Με αφορμή το σπουδαίο ραντεβού, η ΑΕΚ δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό αφιέρωμα, το οποίο ανατρέχει στις μεγάλες αναμετρήσεις των δύο ομάδων και ξυπνά αναμνήσεις από το παρελθόν.

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν χαρακτηριστικά σύμβολα της Ισπανίας και της Ρεάλ, όπως ο παραδοσιακός ταύρος και το βασιλικό στέμμα, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν τα πρωτοσέλιδα από τις παλιότερες μονομαχίες, τα 15 τρόπαια Champions League της ισπανικής ομάδας και σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία της Ένωσης.

Το αφιέρωμα κορυφώνεται με μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα: την αγκαλιά του Μίμη Παπαϊωάννου με τον Φέρεντς Πούσκας, σε μια αναφορά που συνδέει το παρόν της μεγάλης αναμέτρησης με τις ιστορικές στιγμές του παρελθόντος.