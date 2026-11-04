Ένας 56χρονος άνδρας που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο με κοκαΐνη και ηρωίνη αξίας περίπου 14.000 λιρών γλίτωσε τη φυλάκιση, παρά το γεγονός ότι στο πίσω κάθισμα βρισκόταν ένα αρνάκι ονόματι Πάμπλο, το οποίο έτρωγε πατάτες τηγανητές από μια σακούλα.

Ο Τζον ΜακΝιλ ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η Λίντσεϊ Σάνγκστερ, όταν το όχημα σταμάτησε για έλεγχο από την αστυνομία στον αυτοκινητόδρομο M74, στη Γλασκώβη, το απόγευμα της 22ας Απριλίου 2023, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι αστυνομικοί αιφνιδιάστηκαν όταν είδαν το αρνάκι στο πίσω κάθισμα. Όταν ρώτησαν για την προέλευσή του, ο ΜακΝιλ φέρεται να απάντησε ότι η τότε σύντροφός του ήταν «εκπαιδευόμενη βοσκοπούλα». Το ζευγάρι υποστήριξε ότι είχε βρει το ζώο σε επικίνδυνο σημείο, στη μέση του δρόμου, και προσπάθησε να το σώσει.

Το αρνάκι είχε πάρει το όνομά του από τον Κολομβιανό βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ. Ανήκε στη φάρμα Νορθ Λάνριγκ, στο Μάδεργουελ, ιδιοκτησίας της αγρότισσας Κίρστι Μέιρ, η οποία δεν είχε δώσει την άδειά της στο ζευγάρι να το πάρει.

Τα ναρκωτικά που εντόπισε ο αστυνομικός σκύλος

Η εξήγηση του ζευγαριού δεν έπεισε τις αρχές και ένας αστυνομικός σκύλος με το όνομα Μπίλι εντόπισε κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού δύο σακούλες με 4.640 λίρες σε κοκαΐνη και 10.050 λίρες σε ηρωίνη. Η καθαρότητα της κοκαΐνης ήταν τουλάχιστον 76%.

Man caught in car with £14k of drugs as a lamb ate chips in the back seat avoids jail https://t.co/tmTRGgHhOM — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) November 2, 2026

Κατά τον αρχικό έλεγχο είχε εντοπιστεί επίσης γυάλινος σωλήνας στην πόρτα του οδηγού, ενώ παρόμοια αντικείμενα κατασχέθηκαν από τον ΜακΝιλ και τη Σάνγκστερ.

Το αρνάκι μεταφέρθηκε σε φάρμα στο Άιρσαϊρ, όπου παρέμεινε για 48 έως 72 ώρες, πριν επιστραφεί στην ιδιοκτήτριά του. Η κατηγορία για παράνομη ιδιοποίηση του ζώου αποσύρθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, καθώς δεν είχε δηλωθεί κλοπή.

Γιατί γλίτωσε τη φυλακή

Ο ΜακΝιλ και η Σάνγκστερ κρίθηκαν ένοχοι για κατοχή κοκαΐνης και διαμορφίνης με σκοπό τη διακίνηση. Ο 56χρονος από το Φέρλι του Νορθ Έρσαϊρ εμφανίστηκε ξανά στο δικαστήριο για την επιβολή της ποινής, ενώ η Σάνγκστερ από το Κιλμπέρνι απουσίαζε και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής της.

Ο σερίφης Τόνι Κέλι επέβαλε στον ΜακΝιλ 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας και ηλεκτρονική επιτήρηση για έξι μήνες, με υποχρέωση να παραμένει στο σπίτι του από τις 20:00 έως τις 05:00. Όπως ανέφερε, είχε ενημερωθεί ότι ο κίνδυνος να υποπέσει ξανά σε αδίκημα ήταν χαμηλός.

Η συνήγορός του, Μπρόνγουιν Μουρ, δήλωσε ότι ο πελάτης της εργάζεται πλέον ως επικεφαλής ομάδας σε κατασκευαστική εταιρεία και ότι κατά τη σύλληψή του βρισκόταν στο αποκορύφωμα του εθισμού του.

Η Σάνγκστερ, η οποία είχε οδηγήσει υπό την επήρεια ναρκωτικών, καταδικάστηκε σε ξεχωριστή διαδικασία σε στέρηση του διπλώματος οδήγησης για 18 μήνες και 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας. Η ιδιοκτήτρια της φάρμας ανέφερε ότι μετά την επιστροφή του, ο Πάμπλο ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και απολάμβανε την παρέα των νέων μικρών φίλων του.