Ο Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός Κρις Πάπας εξασφάλισε την εκλογή του στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου στο Νιου Χάμσαϊρ. Ο 46χρονος πολιτικός, με τέσσερις θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαδέχεται την Τζιν Σαχίν, επιτρέποντας στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν τη συγκεκριμένη έδρα.

Η νίκη του αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την ελληνική ομογένεια, καθώς ο Πάπας έχει αναπτύξει κοινοβουλευτική δράση για την ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας και Ουάσινγκτον, ενώ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα υπέρ των ελληνικών και κυπριακών θέσεων. Παράλληλα, γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στην αμερικανική Γερουσία.

Democratic Rep. Chris Pappas has defeated former GOP Sen. John Sununu in the New Hampshire Senate race, CBS News projects, keeping the seat in Democratic control after Sen. Jeanne Shaheen’s retirement. https://t.co/nGZpaGWO3v https://t.co/fVPZB4tg9N — CBS News (@CBSNews) November 4, 2026

Η αναμέτρηση με τον Σουνούνου και η αντιπαράθεση για τον Τραμπ

Η εκλογική μάχη της 3ης Νοεμβρίου είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ισορροπίες στη Γερουσία, με τους Ρεπουμπλικανούς να επιδιώκουν την κατάκτηση μιας έδρας που παρέμενε στα χέρια των Δημοκρατικών.

Αντίπαλος του Πάπας ήταν ο 62χρονος Τζον Ε. Σουνούνου, ο οποίος είχε διατελέσει γερουσιαστής από το 2003 έως το 2009, προτού χάσει την επανεκλογή του από την Τζιν Σαχίν το 2008. Προέρχεται από οικογένεια με μακρά πολιτική παρουσία στην πολιτεία, καθώς τόσο ο πατέρας του, Τζον Χ. Σουνούνου, όσο και ο αδελφός του, Κρις Σουνούνου, είχαν αναλάβει το αξίωμα του κυβερνήτη.

Στην προεκλογική περίοδο κυριάρχησαν οι οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών, η ακρίβεια και οι επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ. Παρότι είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου, ο Σουνούνου επιχείρησε να διατηρήσει πολιτικές αποστάσεις από αυτόν.

Let’s get out there and win. https://t.co/dvdcnW2lv7 — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 3, 2026

Από την πλευρά του, ο Πάπας έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας από το Κογκρέσο.

«Αυτές οι εκλογές είναι ανάμεσα στην ομάδα του Νιου Χαμσάιρ και στην ομάδα του Τραμπ», είχε δηλώσει κατά την προεκλογική περίοδο.

Οι δύο υποψήφιοι αντάλλαξαν κατηγορίες για τις πολιτικές και οικονομικές διασυνδέσεις τους, ενώ σημαντικά ποσά δαπανήθηκαν σε διαφημιστικές εκστρατείες. Οι τελευταίες δημοσκοπικές εκτιμήσεις έδιναν προβάδισμα στον Δημοκρατικό υποψήφιο.

Το πρώτο μήνυμα του Κρις Πάπας μετά τη νίκη του

Την αποφασιστικότητά του να αναλάβει άμεσα δράση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί εξέφρασε ο Κρις Πάπας, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την εκλογική του επικράτηση στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υγειονομική περίθαλψη, στην ακρίβεια και στην ανάγκη αλλαγής της πολιτικής που ακολουθείται στην Ουάσινγκτον, ενώ άσκησε έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ψηφοφόροι είπαν αρκετά. Είμαι έτοιμος. Ξέρουμε πόσο μεγάλης κλίμακας προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε. Συνεργαζόμαστε κάθε μέρα και θα είναι μεγάλη τιμή μου να αναλάβω αυτό το καθήκον. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις άσχημες πολιτικές της Ουάσιγκτον. Να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές αυτές και να μη δημιουργηθεί κέντρο κράτησης στην Πολιτεία μας. Να κινητοποιηθούμε σε όλα τα επίπεδα.

Απόψε δεν κερδίζουμε για ένα πολιτικό κόμμα, αλλά για όποιον αντιμετωπίζει θέματα με το κόστος ζωής και όλους όσοι έχουν αγανακτήσει με τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο που έχει περάσει από την χώρα μας. Κάποιοι χρηματοδότησαν τον αντίπαλό μας για την εκστρατεία. Εμείς όμως κερδίσαμε. Είχαμε δωρητές, απλούς ανθρώπους όχι εταιρείες».

Οι ελληνικές ρίζες και η πορεία του στην πολιτική

Ο Κρίστοφερ Τσαρλς Πάπας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και μεγάλωσε σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Μετά την ολοκλήρωση των σχολικών του σπουδών, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, από όπου αποφοίτησε το 2002.

Από την εφηβεία του εργαζόταν στο οικογενειακό εστιατόριο, μια επιχείρηση με ιστορία μεγαλύτερη των 100 ετών. Η εμπειρία αυτή επηρέασε, όπως έχει αναφέρει, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε το 1996, όταν συμμετείχε στην προεκλογική προσπάθεια της Τζιν Σαχίν για την κυβερνητική θέση στο Νιου Χάμσαϊρ.

Έξι χρόνια αργότερα, σε ηλικία 22 ετών, εξελέγη στην πολιτειακή Βουλή των Αντιπροσώπων. Ακολούθησε η θητεία του ως ταμία της κομητείας Χίλσμπορο και η συμμετοχή του στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της πολιτείας από το 2013 έως το 2019.

For the last 579 days, we’ve taken this campaign to every corner of New Hampshire. Every one of those days has brought me closer to the people who make this state so special. https://t.co/Nr0hfyTreI — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2026

Το 2018 κατάφερε να εκλεγεί στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ. Η επικράτησή του αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πολιτικός που εκπροσώπησε την πολιτεία στο Κογκρέσο.

Διατήρησε την έδρα του στις επόμενες τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, το 2020, το 2022 και το 2024.

Κατά την κοινοβουλευτική του παρουσία ασχολήθηκε με τις υποδομές, την προστασία των μικρών επιχειρήσεων, τα δικαιώματα των βετεράνων και τη μείωση του κόστους των φαρμάκων.

Οι δεσμοί με την Ελλάδα και οι παρεμβάσεις για την Τουρκία

Η ελληνική καταγωγή του Πάπας συνδέθηκε με σημαντικό μέρος της πολιτικής του δραστηριότητας. Ως συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ελληνικών θεμάτων, μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Γκας Μπιλιράκη, προώθησε πρωτοβουλίες που αφορούσαν την Ελλάδα, την Κύπρο και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε παλαιότερη τοποθέτησή του είχε αναφερθεί στην επιρροή της οικογένειάς του και στις αξίες που απέκτησε μεγαλώνοντας.

«Ήμουν πάντοτε υπερήφανος για την ελληνική μου κληρονομιά και έχω εργαστεί για να μεταφέρω στην Ουάσινγκτον τις αξίες που μου δίδαξε η οικογένειά μου: τη σκληρή δουλειά, την κοινότητα και την προσφορά στους άλλους».

Είχε επίσης υπογραμμίσει τη σημασία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για την κοινωνική και πολιτική ζωή των ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται έναν ιδιαίτερο δεσμό και οι Ελληνοαμερικανοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας του Νιου Χάμσαϊρ και ολόκληρης της χώρας. Είναι τιμή μου να αποτελώ μέρος αυτής της κληρονομιάς και να τη συνεχίζω».

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συμμετείχε σε διακομματική πρωτοβουλία με αποδέκτες τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζοντας αντιρρήσεις για την πιθανότητα πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Οι βουλευτές που υπέγραψαν τη σχετική επιστολή επικαλέστηκαν την κατοχή των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα, ζητώντας την τήρηση των περιορισμών που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Τον Μάρτιο του 2026 ο Πάπας καταδίκασε την ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία.

«Η ανάπτυξη F-16 από την Τουρκία στη βόρεια Κύπρο είναι απαράδεκτη και παράνομη βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Η κίνηση αυτή απειλεί περαιτέρω την κυριαρχία της Κύπρου και συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση ενός από τους στενότερους συμμάχους μας και ολόκληρης της περιοχής», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, είχε ζητήσει την απομάκρυνση των αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών από τα κατεχόμενα, προειδοποιώντας ότι θα αναλάμβανε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία εάν η αμερικανική κυβέρνηση δεν απαιτούσε την απόσυρσή τους.

Η πρωτοβουλία για την αμυντική συνεργασία Αθήνας και Ουάσινγκτον

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή του σε νομοθετική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Μάιο του 2026 ανακοίνωσε ότι σχετικό διακομματικό νομοσχέδιο είχε προχωρήσει από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν επίσης οι Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλιωτάκη.

Η πρόταση περιλάμβανε την παράταση για πέντε χρόνια της αμερικανικής συνδρομής προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET).

«Η Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας», είχε επισημάνει ο Πάπας.

«Θα συνεχίσω να πιέζω για την ψήφιση της νομοθεσίας, ώστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τη σύμμαχό μας, την Ελλάδα, και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας της Αμερικής», είχε προσθέσει.

Μια ιστορική πρωτιά στη Γερουσία

Ο Κρις Πάπας ζει στο Μάντσεστερ μαζί με τον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ. Αν και η προσωπική του ζωή δεν βρέθηκε στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, η εκλογή του σηματοδοτεί μια πρωτιά στην ιστορία της αμερικανικής Γερουσίας.

«Δεν είμαι υποψήφιος για να γράψω ιστορία», είχε δηλώσει στη διάρκεια της εκστρατείας του, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα που απασχολούσαν τους πολίτες.

Με την εκλογή του, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός μετακινείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Γερουσία, έχοντας ήδη αναπτύξει πολυετή δραστηριότητα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η παρουσία του στο νέο νομοθετικό σώμα αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον για την Αθήνα και τη Λευκωσία, καθώς πρόκειται για έναν πολιτικό που έχει εκφράσει συγκεκριμένες θέσεις σχετικά με την Τουρκία, την αμυντική συνεργασία και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.