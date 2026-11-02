Προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Alco, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 11,4%.

Ειδικότερα, η ΕΛΑΣ καταγράφει ποσοστό 13,4%, παραμένοντας στη δεύτερη θέση, ενώ το ΚΚΕ βρίσκεται στην τέταρτη με 7,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,4%

ΕΛΑΣ: 13,4%

ΠΑΣΟΚ: 11,4%

ΚΚΕ: 7,1%

Ελληνική Λύση: 5,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,7%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,2%

Ελπίδα: 3,1%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Φωνή Λογικής: 2,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,8%

ΝΙΚΗ: 1,7%

Δημοκράτες: 0,7%

Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 15,9%, ενώ 4,1% απαντά ότι θα επιλέξει άλλο κόμμα. Λευκό δηλώνει το 0,8% και αποχή το 4,5%.

Η εικόνα των κομμάτων και οι μεταβολές

Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 11,4%, μειώνοντας τη διαφορά του από την ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η απόσταση των δύο κομμάτων διαμορφώνεται πλέον στις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 1,6 μονάδας στην προηγούμενη μέτρηση της ALCO στα μέσα Οκτωβρίου.

Αντίθετα, απώλειες καταγράφει η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Το ποσοστό της υποχωρεί από το 4% στο 3,2%, χάνοντας 0,8 της μονάδας.

Ανοδική πορεία εμφανίζει η Φωνή Λογικής, η οποία μετά την πτώση της στο 1,5% τον Οκτώβριο ανεβαίνει στο 2,2%, κερδίζοντας 0,7 της μονάδας. Οριακή ενίσχυση καταγράφει και η Ελπίδα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που ανεβαίνει από το 3% στο 3,1%.

Δημοσκόπηση Alco: Τι απαντούν οι πολίτες για την ακρίβεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για την ακρίβεια και τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό θεωρούν να περιορίσουν τις αγορές βασικών αγαθών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το 15% απαντά «πολύ πιθανό» και το 40% «αρκετά πιθανό». Το 29% εκτιμά ότι είναι λίγο πιθανό να προχωρήσει σε τέτοιες περικοπές, ενώ το 13% απαντά «καθόλου». Δεν απαντά το 3%.

Σχετικά με τις ευθύνες για την ακρίβεια, το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση και την πολιτική της. Το 29% αποδίδει το πρόβλημα στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση, το 15% στην κερδοσκοπία των επιχειρήσεων και το 9% στον μικρό αριθμό ελέγχων.

Τα υπόλοιπα ερωτήματα της δημοσκόπησης

Παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, η έρευνα καταγράφει μικρή υποχώρηση της έντονης δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση. Ειδικότερα, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβερνητική απόδοση μειώνεται από το 58% στο 55%.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα των συναισθημάτων για την πολιτική ζωή παραμένει αρνητική. Τα θετικά συναισθήματα, όπως η ελπίδα, η σιγουριά και η ικανοποίηση, συγκεντρώνουν συνολικά 19%, ενώ τα αρνητικά φτάνουν το 69%.

Δείτε τη δημοσκόπηση της ALCO