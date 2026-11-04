Η Νικόλ Μαλλιωτάκη, η Ελληνοαμερικανίδα πολιτικός που ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εξασφάλισε την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, επικρατώντας του Δημοκρατικού Μάικ ΝτεΣίλις στην 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Η 45χρονη βουλευτής, με καταγωγή από την Ελλάδα και την Κούβα, θα συνεχίσει να εκπροσωπεί το Στάτεν Άιλαντ και περιοχές του νότιου Μπρούκλιν, διατηρώντας τη μοναδική έδρα των Ρεπουμπλικανών στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Η επικράτησή της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική ομογένεια, καθώς η Μαλλιωτάκη έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα γύρω από τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, το Κυπριακό και την τουρκική εξωτερική πολιτική. Παρότι διατηρεί στενούς πολιτικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή της στην παραχώρηση προηγμένων αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ στα χαρτιά, όμως υπό τον Ερντογάν συχνά ενεργεί ως αντίπαλος άλλων μελών του ΝΑΤΟ και χωρών της περιοχής», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Επανεκλογή στη Νέα Υόρκη απέναντι στον Μάικ ΝτεΣίλις

Αντίπαλος της Μαλλιωτάκη ήταν ο Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικός και διασώστης, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 93%, η Ρεπουμπλικανή συγκέντρωνε ποσοστό 56,1%, έναντι 43,7% του Δημοκρατικού υποψηφίου, εξασφαλίζοντας καθαρό προβάδισμα.

Η συγκεκριμένη περιφέρεια αποτελεί εξαίρεση στον πολιτικό χάρτη της Νέας Υόρκης, όπου κυριαρχούν οι Δημοκρατικοί. Το Στάτεν Άιλαντ, ωστόσο, διατηρεί ισχυρή συντηρητική εκλογική βάση, γεγονός που έχει συμβάλει στις διαδοχικές επιτυχίες της Μαλλιωτάκη.

Το 2024 είχε εξασφαλίσει περίπου το 64% των ψήφων, ενώ το 2022 είχε επανεκλεγεί με ποσοστό κοντά στο 62%.

Στην τελευταία εκστρατεία της επικεντρώθηκε στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στη μετανάστευση και στην αστυνόμευση. Από την πλευρά του, ο ΝτεΣίλις επιχείρησε να αναδείξει τη στενή συνεργασία της με τον Τραμπ, ασκώντας παράλληλα κριτική στην οικονομική πολιτική των Ρεπουμπλικανών.

Οι ελληνικές ρίζες και η οικογενειακή ιστορία

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1980 στο Μανχάταν και πέρασε τα παιδικά της χρόνια στο Στάτεν Άιλαντ.

Ο πατέρας της, Γιώργος Μαλλιωτάκης, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Κρήτη, ενώ η μητέρα της, Βέρα, εγκατέλειψε την Κούβα κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Φιντέλ Κάστρο.

Η ίδια έχει περιγράψει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο πατέρας της όταν έφτασε στην Αμερική, έχοντας μόλις 50 δολάρια, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα και χωρίς κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον.

Μέσα από την εργασία του κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση και να αποκτήσει κατοικία, μια διαδρομή που η κόρη του έχει χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα των δυνατοτήτων που προσφέρει το αμερικανικό όνειρο.

Η καταγωγή των γονιών της επηρέασε και τις πολιτικές της αντιλήψεις, ιδιαίτερα την αντίθεσή της στον κομμουνισμό και στον σοσιαλισμό.

Η Μαλλιωτάκη μιλά ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά, ενώ έχει διατηρήσει επαφές με τις κοινότητες των δύο χωρών από τις οποίες προέρχεται η οικογένειά της.

Σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Σίτον Χολ και αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Wagner College.

Από την τοπική πολιτική στο αμερικανικό Κογκρέσο

Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε σε πολιτικά γραφεία της Νέας Υόρκης, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στον τομέα των δημοσίων σχέσεων της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Consolidated Edison.

Το 2010 εξελέγη στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης, όπου παρέμεινε έως το 2020. Στο διάστημα αυτό ασχολήθηκε κυρίως με τη φορολογία, τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση προβλημάτων στις υποδομές.

Το 2017 διεκδίκησε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης απέναντι στον Δημοκρατικό Μπιλ ντε Μπλάζιο. Αν και ηττήθηκε με ποσοστό περίπου 28%, κατάφερε να συγκεντρώσει σημαντική υποστήριξη στο Στάτεν Άιλαντ.

Τρία χρόνια αργότερα πέτυχε την είσοδό της στο Κογκρέσο, νικώντας τον Δημοκρατικό Μαξ Ρόουζ με 53,2% έναντι 46,8%.

Από τον Ιανουάριο του 2021 συμμετέχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχοντας αναλάβει καθήκοντα σε κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολούνται με την οικονομία, τη φορολογία και τον έλεγχο της κυβερνητικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των βασικών πολιτικών της προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, η ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας και η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Οι αντιρρήσεις για τα F-35 και η κριτική στον Ερντογάν

Ένα από τα ζητήματα στα οποία η Μαλλιωτάκη έχει διατηρήσει σταθερή στάση είναι η στρατιωτική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Άγκυρα αμερικανικά μαχητικά F-35, επικαλούμενη τις σχέσεις της με τη Ρωσία και το Ιράν, αλλά και την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ στα χαρτιά, όμως υπό τον Ερντογάν συχνά ενεργεί ως αντίπαλος άλλων μελών του ΝΑΤΟ και χωρών της περιοχής», είχε επισημάνει.

Η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής έχει καταδικάσει την τουρκική στρατιωτική παρουσία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ενώ έχει επικρίνει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη.

Κατά την εκτίμησή της, αυτές οι ενέργειες δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις μιας χώρας που συμμετέχει στο ΝΑΤΟ και επιδιώκει να αποκτήσει ορισμένα από τα πλέον προηγμένα οπλικά συστήματα των ΗΠΑ.

Erdogan has aligned itself with Iran and Russia, harbors Hamas & is the only NATO member to not sanction Russia. He also has directed illegal military jet overflights above the Greek Islands, is illegally occupying a part of Cyprus, has called for the destruction of Israel and has undermined American counter-ISIS operations. #NoJetsForTurkey — Rep. Nicole Malliotakis Office (@RepNicole) June 29, 2026

Παράλληλα, έχει αναγνωρίσει ότι μια ενδεχόμενη απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για τα F-35 θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα παρέμβασης του Κογκρέσου, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την άσκηση πολιτικών πιέσεων.

Οι κοινές πρωτοβουλίες με Ελληνοαμερικανούς βουλευτές

Η Μαλλιωτάκη έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με νομοθέτες και από τα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, προκειμένου να εκφράσουν αντιρρήσεις για την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία.

Τον Οκτώβριο του 2021 συμμετείχε σε πρωτοβουλία προς την κυβέρνηση Μπάιντεν με αίτημα να μην εγκριθεί η τουρκική προμήθεια 40 νέων F-16 και 80 πακέτων αναβάθμισης υφιστάμενων αεροσκαφών.

Βασικό επιχείρημα των βουλευτών ήταν η αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα, η οποία είχε προκαλέσει τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συνυπέγραψε νέα παρέμβαση μαζί με τους Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκη και Ντίνα Τάιτους, ενόψει συνάντησης του Τραμπ με τον Ερντογάν.

Οι τέσσερις πολιτικοί ζήτησαν να τηρηθούν οι προβλέψεις της αμερικανικής νομοθεσίας πριν εξεταστεί οποιαδήποτε συμφωνία για την παραχώρηση F-35 στην Τουρκία.

Ακολούθησε, τον Ιούνιο του 2026, νέα πρωτοβουλία με τη συμμετοχή των Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλου και Τζίμι Πατρώνη, αυτή τη φορά για την αποτροπή της πώλησης αμερικανικών κινητήρων F110 στην Άγκυρα.

Οι παρεμβάσεις αυτές ανέδειξαν την προσπάθεια μελών της ελληνικής ομογένειας στο Κογκρέσο να συνδέσουν τις αμερικανικές εξοπλιστικές συμφωνίες με την τουρκική συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι επαφές με τον Μητσοτάκη και το ενδιαφέρον για την Ελλάδα

Η Ελληνοαμερικανίδα πολιτικός έχει διατηρήσει επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση, συμμετέχοντας σε συναντήσεις με αντικείμενο τη διμερή συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Στις 10 Ιουλίου 2024 είχε συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, μαζί με άλλους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, η αμυντική συνεργασία Αθήνας και Ουάσινγκτον, το Κυπριακό και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Washington, DC -Congresswoman Nicole Malliotakis (NY-11) joined on Tuesday members of the Congressional Hellenic Caucus and House Committee on Foreign Affairs in attending meetings with Prime Ministerof the Hellenic Republic, Kyriakos Mitsotakis, https://t.co/hp5lIMRnty https://t.co/ua8AUDsMEP — Greek News USA (@GreekNewsUSA) May 18, 2022

Η Μαλλιωτάκη είχε εκφράσει ικανοποίηση για τη βελτίωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αποδίδοντας μέρος της προόδου στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης και στις παρεμβάσεις του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στην καταγωγή της από την Κρήτη, την οποία έχει αναφέρει ως κοινό στοιχείο που τη συνδέει με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην άμυνα και στην ενέργεια, επισημαίνοντας τον ρόλο της στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Έχει επίσης εκφράσει την εμπιστοσύνη της στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θεωρώντας ότι αντιλαμβάνεται τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η πολιτική σχέση με τον Τραμπ και η νέα θητεία

Η Μαλλιωτάκη συγκαταλέγεται στους Ρεπουμπλικανούς που έχουν στηρίξει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικονομίας, φορολογίας και μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, έχει ασκήσει κριτική στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της απομακρύνονται από τις θέσεις του πολιτικού Κέντρου.

Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροδεξιά και θεωρεί ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί ψηφοφόροι αναζητούν πολιτικές λύσεις μακριά από τις ακραίες θέσεις των δύο παρατάξεων.

Στην εκλογική της περιφέρεια έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρηματοδότηση έργων υποδομής, στην αντιπλημμυρική προστασία και στην ενίσχυση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων, έχει υποστηρίξει την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την προστασία των παράκτιων περιοχών του Στάτεν Άιλαντ, οι οποίες είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τον τυφώνα Σάντι.

Η νέα εκλογική της επιτυχία διασφαλίζει τη συνέχιση της παρουσίας της στην Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο μεταβάλλονται.

Παρά τις διαφορετικές κομματικές τους επιλογές, η Μαλλιωτάκη και ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας αποτελούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις Ελληνοαμερικανών πολιτικών που έχουν συνεργαστεί για ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Η επανεκλογή της επιτρέπει στη Μαλλιωτάκη να συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για την Ελλάδα και την Κύπρο, διατηρώντας παράλληλα τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και όταν διαφωνεί με πιθανές αποφάσεις της κυβέρνησής του σχετικά με την Τουρκία.