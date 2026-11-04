Και οι τρεις Ελληνοαμερικανοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές που εκπροσωπούν τη Φλόριντα εξασφάλισαν την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, διατηρώντας τις έδρες τους στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Associated Press. Πρόκειται για τους Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη.

Ο Γκας Μπιλιράκης κέρδισε τη 12η Εκλογική Περιφέρεια της Φλόριντα, εξασφαλίζοντας ακόμη μία θητεία στο Κογκρέσο, όπου υπηρετεί αδιάλειπτα από τον Ιανουάριο του 2007. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα, έλαβε 145.109 ψήφους (52,8%), έναντι 126.241 ψήφων (45,9%) της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κίμπερλι Όβερμαν. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Μπράντεν Σκρίβενερ έλαβε 1,3%.

.@RepGusBilirakis wins 11th term in Congress, defeating Kimberly Overman (@FinancialWell) in CD 12 Reporting by @Reportographer #FlaPol https://t.co/UYFU17x2LS https://t.co/GMymmQRht7 — Florida Politics (@Fla_Pol) November 4, 2026

Ο Μπιλιράκης, γιος του πρώην Αμερικανού βουλευτή Μιχάλη Μπιλιράκη, εξελέγη για πρώτη φορά το 2006 διαδεχόμενος τον πατέρα του. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχει μακρά νομοθετική δραστηριότητα σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.



Στην 8η Εκλογική Περιφέρεια της Φλόριντα, ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας της Δημοκρατικής υποψηφίου Τζένιφερ Τζένκινς. Με ενσωματωμένο το 94% των ψήφων, ο Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικανός έλαβε 158.433 ψήφους (53,2%), έναντι 139.328 ψήφων (46,8%) της αντιπάλου του.



Ο Χαριδόπουλος εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2024, διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικανό Μπιλ Πόσεϊ. Προηγουμένως είχε μακρά πολιτική διαδρομή στη Φλόριντα, υπηρετώντας τόσο στην πολιτειακή Βουλή όσο και στη Γερουσία, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος από το 2010 έως το 2012.

#FL08 is sending @MikeHaridopolos back to Congress! Congratulations, Mike. Proud to continue working together to make life more affordable, back our law enforcement officers, and deliver on President Trump’s agenda. https://t.co/2BySYXgi0W — Steve Scalise (@SteveScaliseGOP) November 4, 2026

Ο Τζίμι Πατρώνης επικράτησε με ευρύτερη διαφορά στην 1η Εκλογική Περιφέρεια της Φλόριντα, όπου ο Ελληνοαμερικανός Ρεπουμπλικανός εξασφάλισε την πρώτη του πλήρη διετή θητεία στο Κογκρέσο. Με ενσωματωμένο το 82% των ψήφων, συγκέντρωσε 145.676 ψήφους (60,4%), έναντι 91.014 ψήφων (37,8%) της Δημοκρατικής υποψηφίου Γκέι Βάλιμοντ. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Τάιλερ Λ. Ντέιβις έλαβε 1,8%.



Ο Πατρώνης εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο του 2025, σε ειδική εκλογική αναμέτρηση για την αντικατάσταση του Ματ Γκετζ. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής οικονομικός αξιωματούχος (Chief Financial Officer) της Φλόριντα από το 2017 έως το 2025, ενώ διετέλεσε και μέλος της πολιτειακής Βουλής.

Congratulations, @JimmyPatronis, on your reelection in #FL01! Northwest Florida is keeping a leader who puts Florida families first. Ready to keep working together to protect taxpayers, support our first responders, and deliver for the Panhandle. https://t.co/wsoGclFNCt — Steve Scalise (@SteveScaliseGOP) November 4, 2026

Με αυτά τα αποτελέσματα, οι τρεις Ελληνοαμερικανοί διατηρούν την παρουσία τους στο ομοσπονδιακό νομοθετικό σώμα, εκπροσωπώντας διαφορετικές περιοχές της Φλόριντα, από την Ακτή του Κόλπου έως τα κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα της πολιτείας.



Παράλληλα, και οι τρεις έδρες παραμένουν υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σύμφωνα με την εφημερίδα National Herald.