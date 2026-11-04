Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Fox News από τον Λευκό Οίκο, προτού ακόμη ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στα περισσότερα εκλογικά κέντρα των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθούσε την εξέλιξη των ενδιάμεσων εκλογών, το αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τις πολιτικές ισορροπίες κατά το υπόλοιπο της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Μέσα σε λίγη ώρα, ο 80άρης ένοικος του Λευκού Οίκου έστειλε μέσω Truth Social τρία μηνύματα όχι ακριβώς κολακευτικά για το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Για την ώρα τουλάχιστον, δεν προβλέπεται να παρέμβει δημόσια σε αυτή τη βραδιά — κάτι πάντως που θα μπορούσε να αλλάξει.

Στο ένα από τα μηνύματά του, στόλισε πολιτική αναλύτρια παρούσα στο πλατό, «χαζή σαν κοτρόνα», σε δεύτερο επέκρινε τις δημοσκοπήσεις του δικτύου, βλέποντας στις ερωτήσεις «πλήγματα» εναντίον του ιδίου προσωπικά, καθώς οι έρευνες αντανακλούσαν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τα πεπραγμένα του.

«Είναι εναντίον μου», κατήγγειλε σε τρίτη ανάρτηση, βρίσκοντας πως η τηλεθέαση του Fox News πέφτει εξαιτίας αυτού.

Αν και φυσικά δεν λένε τίποτα για τα αποτελέσματα των «midterms», που θα φθάνουν με το σταγονόμετρο κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη αργότερα, οι παρεμβάσεις του δισεκατομμυριούχου προδίδουν αν μη τι άλλο την κακή διάθεσή του.

Η παράταξή του, οι ρεπουμπλικάνοι, κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του ενός αν όχι και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου σε αυτές τις εκλογές, να υποστούν σαρωτική ήττα εξαιτίας της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για την οικονομική κατάσταση και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ, που πρωταγωνίστησε στην προεκλογική εκστρατεία, ίσως βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες της Βουλής των Αντιπροσώπων σε αυτή τη περίπτωση.

Αν χαθεί ο έλεγχος και της Γερουσίας, ο μεγιστάνας θα απολέσει, εν πολλοίς, τη δυνατότητα να προχωρά σε διορισμούς, ιδίως αν χηρέψει κάποια από τις εννιά θέσεις στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, τα μέλη του οποίου υπηρετούν ουσιαστικά ισοβίως.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη απειλήσει πως θα ασκεί συχνά το δικαίωμα βέτο που διαθέτει και γενικότερα θα αψηφά το Κογκρέσο αν ανακτήσουν τον έλεγχό του οι δημοκρατικοί. Διατηρεί εξάλλου μεγάλα περιθώρια δράσης σε διπλωματικό και επίσης σε στρατιωτικό επίπεδο ακόμη κι αν επιβεβαιωθεί το αναμενόμενο «μπλε κύμα» (πρόκειται για το χρώμα της παράταξης της αντιπολίτευσης).