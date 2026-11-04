Οι Ρεπουμπλικανοί του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, καθώς οι προβλέψεις που βασίζονται στα εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να αποκτήσουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Με βάση τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα και στατιστικές προβολές, οι δημοκρατικοί εξασφαλίζουν 46 έδρες στη Γερουσία, αποσπώντας δύο από τους ρεπουμπλικάνους, στη Βόρεια και στη Νότια Καρολίνα –ωστόσο μένει να κερδίσουν άλλες δύο, επιπλέον αυτών που κατείχαν, για την επίτευξη του στόχου τους– και τουλάχιστον 120 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων έναντι 67 της παράταξης του προέδρου Τραμπ. Αν και μοιάζει να παίρνει μορφή το «μπλε κύμα» που πρόσμενε η αντιπολίτευση, το αποτέλεσμα της αναμέτρησης δεν έχει πάντως κριθεί ακόμη