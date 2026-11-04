Την ανάγκη να αλλάξει η πολιτική κατεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ο Κρις Πάπας, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του μετά την επικράτησή του στις εκλογές για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ. Ο 46χρονος Δημοκρατικός, ελληνικής καταγωγής, νίκησε τον Ρεπουμπλικανό Τζον Σουνούνου και επέλεξε να αφιερώσει σημαντικό μέρος της επινίκιας ομιλίας του στην κριτική προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Μιλώντας σε συγκέντρωση στο Μάντσεστερ, παρουσίασε το αποτέλεσμα ως έκφραση της δυσαρέσκειας των πολιτών για τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

«Ήταν μια μακρά προεκλογική εκστρατεία, με φόντο το χάος, τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής που προέρχονται από την Ουάσινγκτον», ανέφερε, επιμένοντας ότι απαιτούνται διαφορετικές πολιτικές επιλογές και ανανέωση των προσώπων που λαμβάνουν τις αποφάσεις.

«Το Νιου Χαμσάιρ έδωσε σήμερα το “παρών”. Σήμερα υψώσατε τη φωνή σας. Στείλατε ένα ηχηρό μήνυμα ότι το Νιου Χαμσάιρ χρειάζεται αλλαγή πορείας. Η Ουάσινγκτον χρειάζεται μια νέα γενιά στο τραπέζι των αποφάσεων για να διορθώσει τα πράγματα», πρόσθεσε, προκαλώντας την ενθουσιώδη αντίδραση των παρευρισκομένων.

Με την εκλογή του, οι Δημοκρατικοί διατήρησαν την έδρα της Τζιν Σαχίν, η οποία αποχωρεί από τη Γερουσία. Παράλληλα, ο Πάπας έγινε ο πρώτος άνδρας που έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος και καταφέρνει να εκλεγεί στο συγκεκριμένο νομοθετικό σώμα.

Από το Μάντσεστερ στην Ουάσινγκτον – Το μήνυμα για τη συνέχεια

Ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής επέστρεψε, για τον εορτασμό της νίκης του, στον χώρο όπου είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του 579 ημέρες νωρίτερα.

Η επιλογή της ίδιας αίθουσας είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς εκεί είχε πραγματοποιήσει και άλλες σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις, διατηρώντας στενή επαφή με τους κατοίκους της περιοχής.

«Πριν από σχεδόν 20 μήνες είχα πει ότι γνωρίζαμε πως ζούσαμε σε εποχές βαθιάς αβεβαιότητας. Αλλά ήξερα και κάτι ακόμη. Ότι οι άνθρωποι του Νιου Χαμσάιρ δεν λυγίζουν. Δεν υποχωρούμε. Σηκωνόμαστε και αγωνιζόμαστε. Και αυτό ακριβώς κάναμε σε αυτή την εκστρατεία».

Ο Πάπας απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα στην κινητοποίηση των πολιτών και υποστήριξε ότι η προσπάθεια για την υλοποίηση των πολιτικών του στόχων θα συνεχιστεί πλέον σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

«Ο αγώνας που ξεκινήσαμε σε αυτή την αίθουσα και μεταφέραμε σε κάθε γωνιά του Νιου Χαμσάιρ κατευθύνεται τώρα στην Ουάσινγκτον, για να επαναφέρουμε την πολιτεία μας και τη χώρα μας στη σωστή πορεία για το μέλλον», τόνισε.

Η προσωπική εξομολόγηση για τον σύζυγό του

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν κατά την ομιλία του ήταν όταν ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός αναφέρθηκε στον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, ο οποίος τον συνόδευε στη σκηνή.

Αρχικά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γονείς και τους υπόλοιπους συγγενείς του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των προσωπικών του αρχών.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή του.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μου, τον υπέροχο σύζυγό μου, Βαν», είπε, με τους συγκεντρωμένους να τον διακόπτουν με χειροκροτήματα.

Η αντίδραση του κόσμου τού έδωσε την ευκαιρία να κάνει ένα χιουμοριστικό σχόλιο.

«Εντάξει, προφανώς ο λάθος άνθρωπος ήταν στο ψηφοδέλτιο».

Αμέσως μετά, μίλησε για τη σημασία που έχει για τον ίδιο η σχέση τους, ανεξάρτητα από την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας.

«Αλλά εκείνος ήταν πάντα στο πλευρό μου. Και ξέρετε κάτι; Απόψε, είτε κέρδιζα είτε έχανα είτε ερχόμουν ισόπαλος, θα ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος, γιατί είμαι παντρεμένος με έναν άνδρα που αγαπώ».

Ο Πάπας συνέδεσε αυτή την προσωπική αναφορά με την αρνητική δημοσιότητα και την κριτική που αντιμετώπισε τους προηγούμενους μήνες.

«Παρά όλες τις αρνητικές επιθέσεις και τα ψέματα, είναι όμορφο να γνωρίζουμε ότι η αγάπη και η αλήθεια επικράτησαν απόψε», δήλωσε.

Πώς χρηματοδοτήθηκε η εκστρατεία του – Η συμβολή 200.000 πολιτών

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του είχε η οικονομική υποστήριξη που έλαβε από ιδιώτες κατά την προεκλογική περίοδο.

Όπως γνωστοποίησε, περίπου 200.000 άνθρωποι συνεισέφεραν χρήματα στην προσπάθειά του, ενώ η εκστρατεία του δεν αποδέχθηκε δωρεές από επιτροπές πολιτικής δράσης που συνδέονται με επιχειρήσεις.

«Ήμασταν μια εκστρατεία με τη δύναμη των πολιτών. Μια εκστρατεία με 200.000 μεμονωμένους δωρητές και ούτε ένα σεντ από επιτροπές πολιτικής δράσης επιχειρήσεων», επισήμανε.

Κατά τον ίδιο, η συμμετοχή τόσο μεγάλου αριθμού υποστηρικτών συνέβαλε στην αντιμετώπιση των οικονομικών και πολιτικών πιέσεων που δέχθηκε η υποψηφιότητά του.

«Δείξαμε τι μπορεί να συμβεί όταν παραμένουμε ενωμένοι, υπερασπιζόμαστε το σωστό και δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα, ακόμη κι όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον μας», πρόσθεσε.

Ο νέος γερουσιαστής αναγνώρισε επίσης τη συμβολή των ανθρώπων που είχαν αναλάβει τον συντονισμό της εκστρατείας, μεταξύ των οποίων η Ρέιτσελ Πέτρι και η Μπεθ Κάφιφ, καθώς και των στελεχών της ομάδας Organizing for New Hampshire.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που είχαν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητάς του.

«Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας για να οικοδομήσουμε ένα δικαιότερο μέλλον για όλους όσοι αποκαλούν το Νιου Χαμσάιρ σπίτι τους», ανέφερε.

Η αναγνώριση στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη νίκη

Ο Πάπας αφιέρωσε το τελευταίο μέρος της ομιλίας του σε όσους εργάστηκαν για την εκλογή του, αναγνωρίζοντας ότι η προσωπική επαφή με τους ψηφοφόρους διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο.

Ευχαρίστησε τους εθελοντές που επισκέφθηκαν κατοικίες, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με πολίτες, συγκέντρωσαν οικονομικές ενισχύσεις και βοήθησαν στη μεταφορά ψηφοφόρων προς τις κάλπες.

«Δεν θα στεκόμουν απόψε μπροστά σας για να εκφωνήσω αυτή την ομιλία, αν δεν υπήρχαν οι χιλιάδες άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν για αυτή την εκστρατεία», σημείωσε.

Εξέφρασε ακόμη την εκτίμησή του προς τους συνεργάτες του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κάνοντας ειδική μνεία στους Στίβεν Κάρλσον και Κάρι Θέρμαν, με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της οκταετούς κοινοβουλευτικής του παρουσίας.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός παρουσίασε την εκλογή του ως την έναρξη ενός νέου κύκλου πολιτικής δράσης. Επανέλαβε ότι προτεραιότητά του θα είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των πολιτών και η προώθηση αλλαγών στην Ουάσινγκτον, με τη συμμετοχή των ανθρώπων που στήριξαν την υποψηφιότητά του.