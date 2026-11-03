Η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ κάλεσε χθες, Τρίτη, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) να ενημερώσει για την πρόοδο των ερευνών της σχετικά με τις καταγγελίες για εκλογική απάτη που διατυπώθηκαν σε βάρος αραβικών κομμάτων, τονίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

«Σε ένα κράτος δικαίου, δεν είναι δυνατή η διενέργεια έρευνας σε βάρος πολιτών ή εκλεγμένων αντιπροσώπων χωρίς την ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων που να τη δικαιολογούν.



Αν η Σιν Μπετ ή οποιαδήποτε άλλη αρχή διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την έναρξη έρευνας, καλείται να τα παρουσιάσει», δήλωσε η Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, σύμφωνα με ανακοίνωση που διανεμήθηκε στα μέσα ενημέρωσης από την εκπρόσωπό της.



Η τοποθέτησή της ακολούθησε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της Σιν Μπετ Νταβίντ Ζίνι, συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε να ανακριθούν ηγέτες αραβικών κομμάτων στο πλαίσιο της έρευνας για υποψίες περί εκλογικής νοθείας στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Τρίτης.

According to a report by i24NEWS this evening, Shin Bet chief David Zini is seeking an unprecedented investigation involving hundreds of individuals, including senior public figures and political party leaders. The report says Zini wants to investigate a senior Knesset member who allegedly received hundreds of thousands of shekels from the Palestinian Authority for reasons that remain unclear. He is also seeking investigations into Ra’am chairman Mansour Abbas, Ta’al chairman Ahmad Tibi, and Balad chairman Sami Abu Shehadeh. — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 3, 2026

«Όποιος πρέπει να ανακριθεί, θα ανακριθεί. Αλλά κανένας δεν θα τεθεί υπό έρευνα ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων», επέμεινε η Μπαχαράβ-Μιάρα, η οποία κατηγόρησε τη Σιν Μπετ ότι δεν έχει διαβιβάσει τα στοιχεία της έρευνας στην «ειδική ερευνητική επιτροπή» που τελεί υπό την εποπτεία της.



Το Λικούντ, το κόμμα του πρωθυπουργού Νετανιάχου, αντέδρασε στην ανακοίνωση της εισαγγελέως κατηγορώντας την για «παρακώλυση της έρευνας». «Συνεχίζει να παρακωλύει την έρευνα και να συγκαλύπτει αυτήν τη σοβαρή υπόθεση χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας από ξένους παράγοντες», υποστήριξε.



«Με την έμμεση υποστήριξη της Μπαχαράβ-Μιάρα, βλέπουμε τον Γκάντι Άιζενκοτ, τον Γιαΐρ Γκολάν και τους ηγέτες της συμμαχίας της αριστεράς να υποκινούν εξέγερση εναντίον των επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας», καταγγέλλει το Λικούντ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της συμμαχίας της ισραηλινής αντιπολίτευσης, ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για «πογκρόμ κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».