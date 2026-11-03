Έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών και ισχυρή επιθυμία για πολιτική αλλαγή καταγράφει η δημοσκόπηση Voter Poll του Associated Press, εν μέσω των ενδιάμεσων εκλογών. Το αυξημένο κόστος ζωής, η κατάσταση της οικονομίας και η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών βρίσκονται στην κορυφή των προβληματισμών των ψηφοφόρων, ενώ σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος αποδοκιμάζει την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, περίπου τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους δηλώνουν οργισμένοι ή δυσαρεστημένοι με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις ΗΠΑ, αποτυπώνοντας το κλίμα έντονης πολιτικής αμφισβήτησης.

Η ακρίβεια και οι ευθύνες που αποδίδονται στον Τραμπ

Το κόστος ζωής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους Αμερικανούς. Περίπου έξι στους δέκα ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι υψηλότερες από το συνηθισμένο τιμές συνδέονται περισσότερο με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ παρά με παράγοντες που βρίσκονται έξω από τον έλεγχό του.



Η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση της προεδρικής του θητείας. Περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του.



Τα ευρήματα δείχνουν ότι η οικονομία και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση, σε μια εκλογική αναμέτρηση που συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ.

Το 70% ζητά ισχυρότερο έλεγχο της προεδρικής εξουσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των ψηφοφόρων απέναντι στον ρόλο του Κογκρέσου. Περίπου το 70% θεωρεί ότι το αμερικανικό νομοθετικό σώμα θα πρέπει να ασκεί ισχυρότερο έλεγχο στην προεδρική εξουσία, ενισχύοντας τους θεσμικούς μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης.



Η συγκεκριμένη τάση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος στην ισορροπία μεταξύ των εξουσιών, καθώς οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο.

Οικονομία και δημοκρατία στην κορυφή των ανησυχιών

Όταν οι ψηφοφόροι καλούνται να προσδιορίσουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, η οικονομία βρίσκεται στην πρώτη θέση, με περίπου τέσσερις στους δέκα να την αναφέρουν ως βασική τους ανησυχία.



Ακολουθεί η κατάσταση της δημοκρατίας, την οποία θεωρούν σημαντικότερο ζήτημα περίπου τρεις στους δέκα ερωτηθέντες.



Η εγκληματικότητα, η υγειονομική περίθαλψη και η μετανάστευση καταγράφονται σε χαμηλότερα επίπεδα ως προς την προτεραιότητα που τους αποδίδουν οι ψηφοφόροι.



Η δημοσκόπηση αποτυπώνει, έτσι, ένα εκλογικό σώμα με έντονη δυσαρέσκεια για την οικονομική και πολιτική κατάσταση, με την ακρίβεια, τη λειτουργία των θεσμών και την αξιολόγηση της κυβέρνησης Τραμπ να βρίσκονται στο επίκεντρο της εκλογικής συζήτησης.