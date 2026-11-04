Υπό τον έλεγχό της έθεσε η κεντρική τράπεζα της Παραγουάης ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, το οποίο διατηρεί δεσμούς με τον δεξιό πρόεδρο Σαντιάγο Πένια. Η παρέμβαση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια πελάτες της τράπεζας να μην μπορούν να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στις καταθέσεις τους.

Η τράπεζα Ueno διαχειρίζεται αποταμιεύσεις και συντάξεις πολλών Παραγουανών. Αντιμέτωπη με κρίση φερεγγυότητας, τέθηκε υπό τον έλεγχο του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος και υπό εκκαθάριση, προκειμένου να «προστατευθούν οι καταθέτες και να προασπιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος», τονίζεται σε ανακοίνωσή της κεντρικής τράπεζας.

Οι υπηρεσίες της ανεστάλησαν ωσότου οι αρχές οργανώσουν την κάλυψη των καταθέσεων.

Λίγη ώρα μετά την παταγώδη ανακοίνωση, ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης (BCP), ο Κάρλος Καρβάγιο, που διετέλεσε επικεφαλής της Ueno ως το 2023, υπέβαλε την παραίτησή του στην εκτελεστική εξουσία και τη γνωστοποίησε με επιστολή του στη Γερουσία, την οποία συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος Πένια απαίτησε την αποχώρησή του νωρίτερα.

Μετά τις αποκαλύψεις «κατά τη διάρκεια της ημέρας», ο πρόεδρος Πένια, στην εξουσία από το 2023, τόνισε μέσω X: «ζήτησα την παραίτηση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης».

Ωστόσο και ο αρχηγός του κράτους συνδέεται προσωπικά με την τράπεζα, με μεγάλο βάρος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Παραγουάης: διακρατούσε ως το 2025 μετοχές σε όμιλο συμμετοχών που ελέγχει την Ueno.

Η δικαιοσύνη της Παραγουάης διέταξε τη σύλληψη οκτώ ηγετικών στελεχών της τράπεζας αυτής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, του Μιγκέλ Βάσκες, ο οποίος παρουσιάστηκε στην αστυνομία χθες το απόγευμα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Τραπεζών της Παραγουάης διαβεβαίωσε πως τα πιστωτικά ιδρύματα του κράτους της Λατινικής Αμερικής διατηρούν τη «σταθερότητα», τη «φερεγγυότητα» και τη «ρευστότητά» τους.

Παράλληλα, γερουσιαστής της αντιπολίτευσης, ο Ραφαέλ Φιλιτσόλα, εκτίμησε ότι οι δυνητικές ζημίες ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δήλωσε στο AFP ότι, μαζί με άλλους πολιτικούς, εργάζεται για την κατάρτιση κειμένου που θα αξιώνει την καθαίρεση του προέδρου Πένια από το αξίωμα.