Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να έχει ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων που αφορά το επίδομα θέρμανσης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το 60% της ενίσχυσης προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Το φετινό επίδομα θέρμανσης αναμένεται να είναι αυξημένο κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται και από τον κλιματικό συντελεστή κάθε οικισμού. Σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1, προβλέπεται προσαύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Αντίστοιχα, σε οικισμούς όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, με συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 25%.

Σε ποιους χορηγείται το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους:

Πετρέλαιο

Φωτιστικό πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Βιομάζα (πέλετ)

Καυσόξυλα

Κλιματιστικά

Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα.

Με την αύξηση κατά 30%, τα ποσά του επιδόματος διαμορφώνονται ως εξής:

Ελάχιστο ποσό: Από 100 ευρώ σε 130 ευρώ.

Βασικό ανώτατο ποσό: Από 800 ευρώ σε 1.040 ευρώ.

Ανώτατο ποσό για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες: Από 1.000 ευρώ σε 1.300 ευρώ.

Ανώτατο ποσό για οικισμούς με ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές ανάγκες: Από 1.200 ευρώ σε 1.560 ευρώ.

Τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης επωφελούνται από τη μείωση της τιμής του κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, μέσω κρατικής επιδότησης και έκπτωσης των διυλιστηρίων, ανεξάρτητα από το επίδομα.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος εξακολουθούν να ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Η αύξηση αφορά αποκλειστικά τα ποσά της ενίσχυσης, χωρίς να επηρεάζει τα υφιστάμενα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, δεν πρέπει να ξεπερνά:

Τις 16.000 ευρώ για άγαμους.

Τις 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τους δικαιούχους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά:

Τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει.

Τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μόλις ενεργοποιηθεί για τη νέα περίοδο.

Για τη διαδικασία θα χρειαστούν:

Τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Τα στοιχεία της κατοικίας, τον οικισμό και τα τετραγωνικά μέτρα.

Το είδος του καυσίμου ή του μέσου θέρμανσης.

Τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή παραχωρητή, όπου απαιτείται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η δήλωση έγκυρου IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου απαιτείται συνεννόηση με τον διαχειριστή, ώστε να καταχωριστούν σωστά τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά θέρμανσης.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει στο myAADE ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN, στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Η ορθότητα των στοιχείων είναι απαραίτητη, καθώς ένας λανθασμένος ή ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να εμποδίσει την καταβολή του επιδόματος, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτηση έχει εγκριθεί.