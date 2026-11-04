Η ενίσχυση των Δημοκρατικών, όπως αποτυπώνεται στα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί, ενώ οι ασιατικοί χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν απώλειες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το ενδεχόμενο να περιέλθει το Κογκρέσο στον έλεγχο της αντιπολίτευσης, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), το δολάριο υποχωρούσε κατά 0,65% έναντι του ιαπωνικού νομίσματος, στα 157,65 γεν, και επίσης έπεφτε 0,41% έναντι του ευρώ. Παράλληλα, στο χρηματιστήριο στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε κατά σχεδόν 3%, σε αυτό στη Σεούλ οι δείκτης Kospi έχανε 1,39%.