Οι πρώτες ενδείξεις από τις κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτυπώνουν δυσαρέσκεια απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, με τους Δημοκρατικούς να καταγράφουν εκλογικά κέρδη. Ωστόσο, η προσπάθειά τους να ανατρέψουν την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο δεν έχει ακόμη κριθεί.

Βασική επιδίωξη της αντιπολίτευσης είναι να αποκτήσει τον έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας, ώστε να μπορεί να θέτει εμπόδια στις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου. Μέχρι στιγμής, μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των Δημοκρατικών είναι η κατάκτηση μιας έδρας στη Γερουσία που κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί, στη Βόρεια Καρολίνα, όπου επικράτησε ο Ρόι Κούπερ.

Στην Τζόρτζια, άλλη νοτιοανατολική πολιτεία, ο Τζον Όσοφ επανεξελέγη με χαρακτηριστική άνεση στη Γερουσία, η διαφορά του έναντι του ρεπουμπλικάνου Μάικ Κόλινς είναι ξεπέρασε τις 30 εκατοστιαίες μονάδες, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC και CBS.

Στα 39 του, ο κ. Όσοφ θεωρείται ανερχόμενο αστέρι των δημοκρατικών, δυνητικός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η αντιπολίτευση ευελπιστούσε ότι η αύξηση του κόστους ζωής, που επιδείνωσε ο αντιδημοφιλής πόλεμος εναντίον του Ιράν, όπως και το ζήτημα της διαφθοράς στα κορυφαία κλιμάκια της κρατικής εξουσίας, θα ωθούσαν τους Αμερικανούς να αποκηρύξουν τους ρεπουμπλικάνους σε αυτές τις «midterms», που παραδοσιακά δεν ευνοούν τον εκάστοτε ένοικο του Λευκού Οίκου.

Καθώς έκλειναν τα πρώτα εκλογικά τμήματα, ο επικεφαλής των δημοκρατικών στην κάτω Βουλή, ο Χακίμ Τζέφρις, εξέφρασε την αισιοδοξία του, έκρινε πως η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα «ριζοσπαστικής αλλαγής πορείας».

Κατά τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι δημοκρατικοί οδεύουν να εξασφαλίσουν 45 έδρες έναντι 34 στη Γερουσία, 72 έδρες έναντι 32 στη Βουλή των Αντιπροσώπων — αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς.

Ένδειξη της βαρύτητας της χθεσινής αναμέτρησης: σχεδόν 58 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν προκαταβολικά, αριθμός που έσπασε ρεκόρ σε τέτοιες ψηφοφορίες.