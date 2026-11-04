Έτοιμος να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών, εφόσον αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι σκοπεύει να συνεχίσει την εφαρμογή της πολιτικής του ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε αποκλειστική τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες την Τρίτη (3/11), ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι διαθέτει τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των πολιτικών του αντιπάλων.

«Έχω την απόλυτη εξουσία — λέγεται βέτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν θα τον ενοχλούσε να τον αποκαλούν «κύριο Βέτο».

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η δυνατότητα απόρριψης νομοσχεδίων θα μπορούσε να αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να αναζητήσουν συμβιβασμούς μαζί του. Όπως υποστήριξε, η ιστορία έχει δείξει ότι έπειτα από μια περίοδο διαδοχικών προεδρικών βέτο, οι πολιτικοί αντίπαλοι επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επικαλείται απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι μπορεί να διατηρήσει σημαντικό περιθώριο κινήσεων κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικανοί χάσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή στη Γερουσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση Trump v. Slaughter, επικαλούμενος απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που του επέτρεψε να απομακρύνει τη Ρεμπέκα Σλότερ από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC).

Σύμφωνα με την ερμηνεία του Τραμπ, η απόφαση, η οποία ελήφθη με έξι ψήφους υπέρ και τρεις κατά, ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα του προέδρου να ασκεί έλεγχο σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και ανεξάρτητους οργανισμούς.

«Κερδίσαμε την υπόθεση Σλότερ και αυτή η υπόθεση δίνει στον πρόεδρο τεράστιες εξουσίες, τις οποίες δεν είχε ποτέ προηγουμένως», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προεδρία του διαθέτει ισχυρές αρμοδιότητες, τις οποίες προτίθεται να αξιοποιήσει για την προώθηση των σχεδίων του.

Δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι στον Λευκό Οίκο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις για νέες εκτελεστικές παρεμβάσεις. Στις διαβουλεύσεις φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού Ράσελ Βόουτ.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται βρίσκονται η μεταναστευτική πολιτική και το εμπόριο, ενώ συνεργάτης του Τραμπ εκτίμησε ότι ο πρόεδρος θα εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης στη διαχείριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική ασφάλεια.

Τι είπε για τις ενδιάμεσες εκλογές

Παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδύνευαν να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική αναμέτρηση.

Υποστήριξε ότι η προσωπική του συμμετοχή στην προεκλογική εκστρατεία συνέβαλε στην κινητοποίηση των ψηφοφόρων του κόμματός του, μετατρέποντας μια αναμέτρηση που αρχικά παρουσιαζόταν ως ιδιαίτερα δύσκολη σε περισσότερο ανταγωνιστική.

Όπως ανέφερε, πραγματοποίησε 33 προεκλογικές συγκεντρώσεις μέσα σε 29 ημέρες, τονίζοντας ότι η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

«Αν θυμάστε, πριν από περίπου 30 ή 40 ημέρες, ο κόσμος έλεγε ότι θα ήταν μια μεγάλη ήττα, ενώ τώρα συζητούν ότι μπορεί ακόμη και να κερδίσουμε», σημείωσε.

Ο ίδιος συνέδεσε την εκλογική του δραστηριότητα με την επιθυμία να προστατεύσει, όπως είπε, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του πολιτικής, επικαλούμενος τη νομοθεσία One Big Beautiful Bill Act και τις εμπορικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του.

Απέφυγε, ωστόσο, να προβλέψει με βεβαιότητα την έκβαση της ψηφοφορίας.

«Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι οι εκλογές συχνά επιφυλάσσουν εκπλήξεις.

«Θα κερδίσουμε; Έχουμε καλές πιθανότητες. Αλλά δεν πρόκειται να ντροπιαστούμε», πρόσθεσε.

Οι αλλαγές στον Λευκό Οίκο και τα σχέδια για την Ουάσινγκτον

Η συνέντευξη επεκτάθηκε και στις παρεμβάσεις που προωθεί ο Τραμπ σε ιστορικά κτίρια και δημόσιους χώρους της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος υπερασπίστηκε τις εργασίες ανακαίνισης στον Λευκό Οίκο, απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί από τον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα.

Όπως ισχυρίστηκε, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση υπήρχαν φθορές σε διάφορα σημεία του κτιρίου, τις οποίες θεώρησε απαραίτητο να αποκαταστήσει.

«Είναι ο Λευκός Οίκος», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί αποδεκτό να υπάρχουν ρωγμές στις πέτρινες επιφάνειες ή κατεστραμμένα τμήματα των εγκαταστάσεων.

Μάλιστα, δήλωσε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες αποτελούν για τον ίδιο μια ευχάριστη δραστηριότητα, χάρη στην πολυετή εμπειρία του στον χώρο των ακινήτων.

Για το 2027, ανέφερε ότι σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη νέα αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου, την οποία περιέγραψε ως συγκρότημα με αίθουσα χορού και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή μιας αψίδας ύψους περίπου 76 μέτρων στην Ουάσινγκτον, παρά τις νομικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί εναντίον του σχεδίου.

Ο Τραμπ παρουσίασε τις παρεμβάσεις αυτές ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης της εικόνας της πρωτεύουσας, αναφέροντας ότι η κυβέρνησή του έχει προχωρήσει και στην απομάκρυνση γκράφιτι από δεκάδες σημεία.

Τι απάντησε για τις προεδρικές εκλογές του 2028

Ερωτηθείς για το πολιτικό του μέλλον, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους συμβούλους του σχετικά με ενδεχόμενη νέα υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προσέκρουε σε σοβαρά συνταγματικά εμπόδια, καθώς η 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος απαγορεύει την εκλογή ενός προσώπου στην προεδρία περισσότερες από δύο φορές.

Προς το παρόν, ο Αμερικανός πρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διαθέτει αρκετά αξιόλογα στελέχη που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την προεδρία στο μέλλον.