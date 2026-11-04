Ένταση επικράτησε σε εκλογικό κέντρο του Νιου Χάμσαϊρ, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας επιτέθηκε σε 18χρονο εθελοντή συντηρητικής πολιτικής οργάνωσης, χτυπώντας τον στο πρόσωπο ύστερα από έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Τρίτη (3/11), κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στο σχολείο Woodland Heights, στην πόλη Λακόνια, όπου ο νεαρός συμμετείχε σε δράση της οργάνωσης Turning Point Action.

Στο βίντεο διακρίνεται ο μεγαλύτερης ηλικίας άνδρας να πλησιάζει τον εθελοντή, να του φωνάζει και να τον βρίζει, ενώ στη συνέχεια του δείχνει το μεσαίο δάχτυλο. Λίγες στιγμές αργότερα, τον χαστουκίζει με την ανάποδη της παλάμης του και απομακρύνεται.

An 18-year-old stood his ground at the polls in New Hampshire today and was assaulted for it. He stayed calm. The left got violent. Don’t cede the ground, show up to the polls. Your vote helps us outnumber these people. https://t.co/aX43b5EFIT — Turning Point Action (@TPAction) November 3, 2026

«Δεν έχεις ιδέα ποιος είμαι!», ακούγεται να φωνάζει ο άνδρας λίγο πριν από την επίθεση, αντιδρώντας σε κάτι που φέρεται να του είχε πει ο 18χρονος.

Παρά το χτύπημα, ο νεαρός διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν ανταπέδωσε, όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό.

Η Turning Point Action δημοσιοποίησε το περιστατικό μέσω της πλατφόρμας X, καταγγέλλοντας την επίθεση σε βάρος του εθελοντή της.

«Ένας 18χρονος υπερασπίστηκε τη θέση του σήμερα σε εκλογικό κέντρο του Νιου Χάμσαϊρ και δέχθηκε επίθεση γι’ αυτό», ανέφερε η οργάνωση.

Αστυνομική έρευνα για το περιστατικό

Η τοπική επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην κομητεία Μπέλκναπ γνωστοποίησε μέσω Facebook ότι ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν να διερευνούν όσα συνέβησαν.

Την επίθεση επιβεβαίωσε και ο Ρεπουμπλικανός δήμαρχος της Λακόνια, Μάικ Μπόρντες, εκφράζοντας την αποδοκιμασία του.

«Αηδιαστικό αυτό που συνέβη στην 5η εκλογική περιφέρεια της Λακόνια», έγραψε στο X.

Ο Όστιν Γουέλς, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο της αντιπαράθεσης, χαρακτήρισε τον 18χρονο ως τον πιο ψύχραιμο άνθρωπο που βρισκόταν στο εκλογικό κέντρο.

«Θέλουμε διάλογο, όχι βία!», τόνισε.

Αντιδράσεις από συντηρητικούς σχολιαστές

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις από πρόσωπα του συντηρητικού χώρου, τα οποία καταδίκασαν την επίθεση και ζήτησαν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κατηγόρησε την Αριστερά για τη συμπεριφορά του δράστη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι αστυνομικές Αρχές του Νιου Χάμσαϊρ θα χειριστούν άμεσα την υπόθεση.

«Ακόμη μία απαράδεκτη συμπεριφορά από την Αριστερά», ανέφερε σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζοντας τον ηλικιωμένο επιτιθέμενο και τονίζοντας ότι ο νεαρός εθελοντής είχε παραμείνει ήρεμος.

Η ακτιβίστρια και παρουσιάστρια podcast Ράιλι Γκέινς αναρωτήθηκε γιατί μια πολιτική διαφωνία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολιτισμένο διάλογο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να απαγγελθούν κατηγορίες στον άνδρα για επίθεση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η παρουσιάστρια του Fox News, Λόρα Ίνγκραχαμ, η οποία ζήτησε να υπάρξουν ποινικές συνέπειες για τον δράστη.

Μέχρι τη δημοσίευση του αρχικού ρεπορτάζ δεν είχε γίνει γνωστό εάν ο ηλικιωμένος είχε ταυτοποιηθεί ή εάν είχε προχωρήσει η αστυνομία σε σύλληψη.