Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ μακριά από την πολιτική ευθύνη για τις εκλογικές απώλειες που διαφαίνονται για τους Ρεπουμπλικανούς, διατηρώντας παράλληλα μια στάση που δεν δείχνει ανησυχία για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτή την εικόνα μετέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος, την ώρα που τα πρώτα αποτελέσματα προμηνύουν σοβαρό πλήγμα για το κυβερνών κόμμα.

Ο πρόεδρος «δεν ήταν στα ψηφοδέλτια και είναι αποδεδειγμένο ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ πηγαίνουν να ψηφίσουν όταν εκείνος είναι στο ψηφοδέλτιο», είπε αυτός ο αξιωματούχος, προσθέτοντας επίσης ότι η «ποιότητα» των ρεπουμπλικανών υποψηφίων δεν ήταν η επιθυμητή.

Η τοποθέτηση αυτή, πάντως, έρχεται σε αντίθεση με την προεκλογική στάση του ίδιου του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παροτρύνει τους υποστηρικτές του να προσέλθουν στις κάλπες «σαν» να ήταν και εκείνος υποψήφιος, ενώ είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάδειξη των προσώπων που εκπροσώπησαν τους Ρεπουμπλικανούς στην εκλογική αναμέτρηση.