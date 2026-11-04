Με την αντιμετώπιση της βαριάς παρανομίας και του οργανωμένου εγκλήματος να αποτελεί πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρωθυπουργός επιμένει στο κεντρικό σύνθημα «νομιμότητα παντού» ως μια καθημερινή μάχη που εκτείνεται από τις γειτονιές και τα πανεπιστήμια μέχρι τις παραλίες και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, με την ένταση μεταξύ κυβέρνησης και του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, να έχει χτυπήσει κόκκινο για τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις, ξεκαθάρισε ότι η είδηση δεν είναι η ύπαρξη της παρανομίας, αλλά το γεγονός ότι αυτή πλέον αποκαλύπτεται και διώκεται οργανωμένα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι πλέον υπάρχει πρωτοφανής οριζόντια συνεργασία ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα, τις φορολογικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ και τη δικαστική συνδρομή, αναφέροντας ως παραδείγματα την άμεση εξιχνίαση της έκρηξης στην Πλάκα, τις έρευνες για χειραγώγηση αγώνων στο μπάσκετ (μέσω και της πλατφόρμας Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), καθώς και τις υποθέσεις γνωστών αλυσίδων (Pizza Fan, «Το Χωριάτικο») και ΜΚΟ. «Η Ελλάδα αλλάζει και στον τομέα της αντιμετώπισης της βαριάς παρανομίας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η νομιμότητα αφορά πρωτίστως τους μεγάλους», επισήμανε στη χθεσινή απολογιστική εκδήλωση για τα αποτελέσματα της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), της υπηρεσίας που έγινε γνωστή ως «ελληνικό FBI».

Σαρωτικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα

Η ολική επαναφορά του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, τον κεντρικό στόχο της ειδικής δομής που συγκροτήθηκε για να διαλύσει τα «συνδικάτα της ανομίας». Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν μια εκτεταμένη επιχειρησιακή δράση:

Περισσότερες από 1.500 υποθέσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Πάνω από 260 σκληρές συμμορίες κάθε είδους έχουν εξαρθρωθεί.

Εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, διασυνοριακό έγκλημα, καθώς και κυκλώματα που λυμαίνονταν εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές έχουν εξουδετερωθεί.

Ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη «μπλοκάρουν» τη φοροδιαφυγή

Στο οικονομικό σκέλος, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής αποδίδει – όπως ανέφερε – πλέον απτά αποτελέσματα, αλλάζοντας τα δεδομένα της δημοσιονομικής σταθερότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με τη βοήθεια σύγχρονων ψηφιακών μέσων, της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές, των ηλεκτρονικών τιμολογίων και των «έξυπνων» διασταυρώσεων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτεύχθηκαν τα εξής:

Έσοδα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκαν μόνο για το έτος 2025, με προοπτική ακόμα μεγαλύτερου ποσού για το 2026.

Το κενό ΦΠΑ έκανε «βουτιά» στο 9,5% από το 24% που βρισκόταν παλαιότερα, προσεγγίζοντας πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα ποσά αυτά, όπως επισημάνθηκε, χρηματοδοτούν τα πλεονάσματα και επιστρέφουν απευθείας στην κοινωνία για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά της λειτουργίας του στην ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας ένα δίκαιο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων.

Πολιτικό «ροντέο» Μητσοτάκη – Τσίπρα με φόντο τη διαφθορά

Εν τω μεταξύ, σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, γύρω από τα ζητήματα της διαφθοράς. Μετά τις βολές Τσίπρα κατά του πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε «αρχιερέα της διαφθοράς», η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στη ραδιοφωνική συνέντευξη χθες στον Alpha Radio σχολίασε το πολιτικό του rebranding, επαναφέροντας το ερώτημα «ποια γραμμάτια εξαργύρωσε» κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή το 2019, προκειμένου να ψηφιστούν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που προέβλεπαν μειώσεις ποινών για σοβαρά εγκλήματα.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ να καλεί τον πρωθυπουργό να μιλήσει με «ονόματα και διευθύνσεις αλλιώς να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί». Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας, «την ολική μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, ως είθισται, δεν τη συντάσσει η κυβέρνηση αλλά πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή». Με συγκεκριμένα ερωτήματα για τον χρόνο ψήφισης του νέου Ποινικού Κώδικα το 2019 και τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέμεινε ανοιχτή η Βουλή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραπέμποντας στις δημόσιες δηλώσεις του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε μιλήσει για «ακραίο σημείο διαπλοκής» της τότε κυβέρνησης με την ολιγαρχία.