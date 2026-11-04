Μια σημαντική εκλογική ανατροπή καταγράφηκε στη Νότια Καρολίνα, όπου η Δημοκρατική Άνι Άντριους επικράτησε της Ρεπουμπλικανής Ντάρλιν Γκρέιαμ στη διεκδίκηση μιας έδρας στην αμερικανική Γερουσία.

Η νίκη της σηματοδοτεί την επιστροφή των Δημοκρατικών στη συγκεκριμένη έδρα, την οποία είχαν να κερδίσουν από το 1998. Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η Νότια Καρολίνα αποτελεί παραδοσιακά προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει επικρατήσει στην πολιτεία και στις προεδρικές εκλογές του 2024.

BREAKING: Democrat Annie Andrews wins U.S. Senate race in South Carolina, NBC News projects. https://t.co/nBIBkG3e7E https://t.co/qnWosIlniP — NBC News (@NBCNews) November 4, 2026

Η Άντριους, ηλικίας 45 ετών, είναι παιδίατρος και είχε ήδη αποκτήσει πολιτική εμπειρία μέσα από την ενασχόλησή της με ζητήματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής. Η εκλογή της αποτελεί επίσης ιστορική πρωτιά, καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στη Γερουσία εκπροσωπώντας τη Νότια Καρολίνα.

Η αντίπαλός της, Ντάρλιν Γκρέιαμ, είναι αδελφή του εκλιπόντος Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, μετά τον θάνατο του οποίου είχε αναλάβει προσωρινά την έδρα. Η υποψηφιότητά της είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου.

Η επικράτηση της Άντριους προσθέτει ακόμη μία έδρα στα εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στο Κογκρέσο και να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Τραμπ.

Η αναμέτρηση είχε αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τον θάνατο του Λίντσεϊ Γκρέιαμ τον Ιούλιο του 2026. Η αδελφή του, Ντάρλιν, είχε διοριστεί προσωρινά στη Γερουσία και στη συνέχεια εξασφάλισε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για να διεκδικήσει πλήρη εξαετή θητεία.

Η Άντριους είχε θέσει στο επίκεντρο της εκστρατείας της την ακρίβεια, το κόστος στέγασης, τις δαπάνες για τρόφιμα και καύσιμα, καθώς και την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών για τη φροντίδα των παιδιών. Παράλληλα, είχε ταχθεί υπέρ της προστασίας των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών και της αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων.

Η υποψηφιότητα της Γκρέιαμ είχε δεχθεί κριτική για την περιορισμένη πολιτική της εμπειρία, ενώ η ίδια είχε επιχειρήσει να συσπειρώσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, προβάλλοντας τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη στη Νότια Καρολίνα προστίθεται στη νίκη του Δημοκρατικού Ρόι Κούπερ στη Βόρεια Καρολίνα, ενισχύοντας την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να αποκτήσει τον έλεγχο της Γερουσίας. Η τελική κατανομή των εδρών, ωστόσο, εξαρτάται από τα αποτελέσματα και στις υπόλοιπες πολιτείες.