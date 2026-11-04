Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της Ozon, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

«Το κέντρο εφοδιαστικής μας στην Αντιγκέισκ χτυπήθηκε σε επιδρομή drones», ανέφερε ο όμιλος Ozon μέσω Telegram, προσθέτοντας πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά, συμπληρώνοντας πάντως ότι κανένα μέλος του προσωπικού της δεν τραυματίστηκε.

Η εταιρεία ανέφερε πως θα αποσύρει εμπορεύματα που ήταν αποθηκευμένα στο κέντρο αυτό, στην περιφέρεια Κρασναντάρ, και θα ακυρώσει κάποιες εκκρεμείς παραγγελίες.

Ο όμιλος Ozon, που θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, έχει μπει στο στόχαστρο επανειλημμένων επιδρομών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες. Το Κίεβο κατηγορεί την εταιρεία ότι εφοδιάζει τον ρωσικό στρατό.

Επιδρομές είχαν ήδη προκαλέσει ζημιές σε αποθήκη του Ozon στη Σαμάρα και σε άλλα στη Μαχατσκάλα, στον νότο. Οι επιθέσεις εναντίον αποθηκών ρωσικών εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε χθες τον φόβο πως έχουν παγιδευτεί πάνω από πενήντα άνθρωποι στα συντρίμμια την επομένη ρωσικών βομβαρδισμών σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας όπου οι αρχές στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) έχουν ήδη καταμετρήσει τουλάχιστον 33 νεκρούς.

Διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, αναμένεται να διεξαχθούν στα ΗΑΕ την Τρίτη 10η και την Τετάρτη 11η Νοεμβρίου.