Μια ιστορική εκλογική βραδιά ζουν οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ, καθώς το κόμμα κέρδισε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και ανατρέπει και την ισορροπία και στη Γερουσία.

Οι Δημοκρατικοί σημείωσαν την πρώτη τους αναπάντεχη νίκη στη Γερουσία, όταν η Άνι Άντριους νίκησε τη Ντάρλιν Γκράχαμ, η οποία είχε διοριστεί στη θέση αυτή μετά το θάνατο του αδελφού της, του γερουσιαστή, Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Λίγοι αναλυτές θεωρούσαν αυτή την έδρα αμφισβητήσιμη ακόμη και πριν από λίγους μήνες.

Δύο εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, που πριν από ένα χρόνο θεωρούνταν πεδία μάχης, αποδείχθηκαν εύκολη υπόθεση για τους Δημοκρατικούς: η επανεκλογή του Τζον Όσοφ στη Τζόρτζια και η κενή έδρα που κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί στη Βόρεια Καρολίνα.

Η αναμέτρηση στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ο πρώην Δημοκρατικός κυβερνήτης, Ρόι Κούπερ, νίκησε τον βετεράνο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μάικλ Γουάτλι, ήταν η πρώτη από τις τέσσερις έδρες που πρέπει να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί για να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Με τη Νότια Καρολίνα στο ενεργητικό τους, κάλυψαν σημαντικό μέρος της διαδρομής, γράφει σε ανάλυσή του το BBC.

Εντωμεταξύ, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά από το 2022.

Μια ματιά στις βασικές εκλογικές αναμετρήσεις αποκαλύπτει πολλούς λόγους που εξηγούν αυτή την εξέλιξη.

Στη Φλόριντα, οι Ρεπουμπλικάνοι στο κρατικό νομοθετικό σώμα είχαν αναδιαμορφώσει τα εκλογικά όρια τριών εδρών που κατείχαν οι Δημοκρατικοί, ώστε να τους διευκολύνουν σημαντικά στη νίκη. Έχασαν και τις τρεις.

Άλλες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην πολιτεία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί ανέμεναν να κερδίσουν με άνετη διαφορά, αποδείχθηκαν σκληρές μάχες.

Οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν κενές έδρες στη δυτική Βόρεια Καρολίνα και στο Κεντάκι, για παράδειγμα, και φαίνεται να βρίσκονται σε καλή θέση για να σημειώσουν κέρδη στη Βιρτζίνια και στην Ιντιάνα.

Το καταφέρνουν χάρη στην υψηλή συμμετοχή των Δημοκρατικών, ιδίως των μαύρων ψηφοφόρων στο Νότο, και στην ανάκτηση των ισπανόφωνων ψηφοφόρων στη Φλόριντα, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους μόλις πριν από δύο χρόνια.

Στις κομητείες της Νότιας Καρολίνας με πλειοψηφία μαύρων ψηφοφόρων, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία Άντριους ξεπέρασε σημαντικά τα ποσοστά της Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Και στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ, την οποία είχε κερδίσει ο Τραμπ εκείνη τη χρονιά, οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών βρίσκονται και πάλι στην κορυφή.

Αν υπάρχει κάποια αισιοδοξία για τους συντηρητικούς, η Φλόριντα στο σύνολό της εξακολουθεί να κλίνει προς τα δεξιά.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής, Άσλεϊ Μούντι, επανεκλέχθηκε με μικρή διαφορά, όπως και ο Μπάιρον Ντόναλντς, στην υποψηφιότητά του για κυβερνήτης. Ωστόσο, η «Πολιτεία του Ήλιου» ενδέχεται να αποδειχθεί μία από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις.

Αν και η διάθεση του εκλογικού σώματος φαίνεται να έχει στραφεί εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων γενικά, οι ΗΠΑ είναι μια τεράστια χώρα με μοναδικά γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, σημειώνεται στην ανάλυση.

Ένα δημοκρατικό κύμα διαγράφεται στον ορίζοντα. Τώρα το ερώτημα είναι πόσο βαθιά θα εισχωρήσει στο ρεπουμπλικανικό έδαφος.