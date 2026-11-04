Στο ψηφιακό «ραντάρ» της ΑΑΔΕ μπαίνει από την 1η Ιανουαρίου 2027 κάθε στάδιο της διακίνησης εμπορευμάτων από τη φόρτωση μέχρι την παράδοση και την παραλαβή. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες διαδικασίες, με υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή των ποσοτικών διαφορών, αλλά και με εξαιρέσεις και απλουστεύσεις που περιορίζουν τη γραφειοκρατία.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, αλλάζουν οι κανόνες για το ψηφιακό δελτίο αποστολής ενώ αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις αποστολέων, παραληπτών και μεταφορέων.

Η δεύτερη φάση εφαρμόζεται σε δύο στάδια. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται οι ψηφιακές διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παράδοσης, παραλαβής και ποσοτικού ελέγχου. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 ακολουθεί η ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία και το TARIC.

Οι βασικές αλλαγές

Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν τα εξής:

Ποσοτικές διαφορές . Καταργείται η δυνατότητα καταγραφής των αποκλίσεων μόνο σε εσωτερικό αρχείο. Όταν παραλαμβάνονται περισσότερα ή λιγότερα εμπορεύματα από όσα αναγράφονται στο παραστατικό, απαιτείται έκδοση και διαβίβαση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής στο myDATA. Η προθεσμία αυξάνεται από πέντε σε 15 ημέρες από την παραλαβή.

. Καταργείται η δυνατότητα καταγραφής των αποκλίσεων μόνο σε εσωτερικό αρχείο. Όταν παραλαμβάνονται περισσότερα ή λιγότερα εμπορεύματα από όσα αναγράφονται στο παραστατικό, απαιτείται έκδοση και διαβίβαση Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής στο myDATA. Η προθεσμία αυξάνεται από πέντε σε 15 ημέρες από την παραλαβή. Εξαιρέσεις. Δεν απαιτείται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής για αποκλίσεις κατά τη μεταφορά προϊόντων μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης. Εξαιρούνται επίσης διαφορές λόγω εξάτμισης, απώλειας υγρασίας ή μεταβολών θερμοκρασίας, εφόσον δεν επηρεάζεται η τιμολογούμενη ποσότητα.

Δεν απαιτείται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής για αποκλίσεις κατά τη μεταφορά προϊόντων μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης. Εξαιρούνται επίσης διαφορές λόγω εξάτμισης, απώλειας υγρασίας ή μεταβολών θερμοκρασίας, εφόσον δεν επηρεάζεται η τιμολογούμενη ποσότητα. Μεταφορικές επιχειρήσεις. Οι μεταφορείς που διακινούν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων δεν υποχρεούνται να εκδίδουν δικό τους δελτίο αποστολής μόνο λόγω της ιδιότητάς τους. Παραμένουν, ωστόσο, ενταγμένοι στην ψηφιακή παρακολούθηση.

Οι μεταφορείς που διακινούν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων δεν υποχρεούνται να εκδίδουν δικό τους δελτίο αποστολής μόνο λόγω της ιδιότητάς τους. Παραμένουν, ωστόσο, ενταγμένοι στην ψηφιακή παρακολούθηση. Μεταφορτώσει ς. Για εμπορεύματα που περνούν από ενδιάμεσες εγκαταστάσεις προβλέπεται όριο 24 ωρών από την έναρξη της διακίνησης για την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης χωρίς νέο παραστατικό από την επιχείρηση στις εγκαταστάσεις της οποίας πραγματοποιείται. Μετά την παρέλευση του ορίου προβλέπεται ψηφιακή καταγραφή της εμπλεκόμενης επιχείρησης ως συσχετιζόμενου μεταφορέα.

ς. Για εμπορεύματα που περνούν από ενδιάμεσες εγκαταστάσεις προβλέπεται όριο 24 ωρών από την έναρξη της διακίνησης για την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης χωρίς νέο παραστατικό από την επιχείρηση στις εγκαταστάσεις της οποίας πραγματοποιείται. Μετά την παρέλευση του ορίου προβλέπεται ψηφιακή καταγραφή της εμπλεκόμενης επιχείρησης ως συσχετιζόμενου μεταφορέα. Προϊόντα χωρίς ζύγιση . Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ζύγισης πριν από τη μεταφορά, επιτρέπεται η δήλωση εκτιμώμενης ποσότητας με την ένδειξη «Προς Ζύγιση». Μετά τη ζύγιση, ο παραλήπτης καταχωρίζει την πραγματική ποσότητα μέσω Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής.

. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ζύγισης πριν από τη μεταφορά, επιτρέπεται η δήλωση εκτιμώμενης ποσότητας με την ένδειξη «Προς Ζύγιση». Μετά τη ζύγιση, ο παραλήπτης καταχωρίζει την πραγματική ποσότητα μέσω Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής. Επιστροφές εμπορευμάτων. Οι μη παραδόσεις και οι μερικές παραδόσεις καταγράφονται ψηφιακά. Για τα προϊόντα που επιστρέφουν εκδίδεται το προβλεπόμενο Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, ενώ ειδική διαδικασία ισχύει για τις ποσότητες που παραδίδονται μερικώς.

Οι μη παραδόσεις και οι μερικές παραδόσεις καταγράφονται ψηφιακά. Για τα προϊόντα που επιστρέφουν εκδίδεται το προβλεπόμενο Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, ενώ ειδική διαδικασία ισχύει για τις ποσότητες που παραδίδονται μερικώς. Συγκεντρωτικά δελτία και ταχυμεταφορές. Προβλέπεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής όταν δεν είναι γνωστός ο παραλήπτης ή η τελική ποσότητα. Απλουστεύσεις ισχύουν για μεταφορικές και εταιρείες ταχυμεταφορών με συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.

Προβλέπεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής όταν δεν είναι γνωστός ο παραλήπτης ή η τελική ποσότητα. Απλουστεύσεις ισχύουν για μεταφορικές και εταιρείες ταχυμεταφορών με συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο. Τεχνικά προβλήματα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αποδεδειγμένης αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο επιτρέπονται χειρόγραφα παραστατικά. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στο myDATA χωρίς καθυστέρηση μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση.

Για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει αναβαθμίσει τις δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp με δυνατότητες έκδοσης παραστατικών, σάρωσης QR codes και ψηφιακής παρακολούθησης των εμπορευμάτων.