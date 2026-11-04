BEAST

Ποια είναι η εικόνα ΝΔ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλία

Καλημέρα σε όλους. Νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά όχι πανελλαδική αλλά περιφερειακή, η οποία φέρνει στο φως την πολιτική εικόνα της Θεσσαλίας, δηλαδή των τεσσάρων νομών της – τη Λάρισα, τη Μαγνησία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Aπ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, το δείγμα είναι πάνω από 1.000 άτομα και η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 28% με δεύτερη την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 18%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται λίγο πάνω από το 12%. Βέβαια το ενδιαφέρον βρίσκεται στη μονομαχία των δύο κομμάτων που διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα η μάχη ανάμεσά τους προβλέπεται αμφίρροπη. Στους δύο μεγάλους νομούς, όμως, τη Λάρισα και τη Μαγνησία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παίρνει κεφάλι καθαρά. Και εκεί εστιάζεται το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ. Όπου ο μεγάλος πονοκέφαλος ακούει στο όνομα «αστικά κέντρα» Η δύναμη του στην ύπαιθρο δεν αρκεί και αν θέλει να κρατήσει τη δεύτερη θέση της αντιπολίτευσης στον εκλογικό χάρτη, το στοίχημα που οφείλει να βάλει με τον εαυτό της η Χαριλάου Τρικούπη είναι το να ανεβάσει τα ποσοστά του στις μεγάλες πόλεις όπου λειτουργούν ως οικονομικό, διοικητικό, εμπορικό και πολιτιστικό επίκεντρο σε μία ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή όπως σας προείπα, τα αστικά κέντρα.

Αιμορραγία στα βόρεια

Μαθαίνω, επίσης, ότι έχει σημάνει κάτι παραπάνω από συναγερμός στη βόρεια Ελλάδα καθώς οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι έχουν μοιραστεί στα δυο με αποτέλεσμα να έχει «τραυματιστεί» το ποσοστό της ΝΔ στο βορρά. Όπως μου έλεγε κυβερνητικό στέλεχος οι τελευταίες μετρήσεις στη Μακεδονία και αλλού δείχνουν ότι οι μεγάλης ηλικίας δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι κινούνται προς τον Αντώνη Σαμαρά και οι αντίστοιχοι νεαρής ηλικίας στον Ηλία Κασιδιάρη. Ο ίδιος μου θύμιζε πόσο κόσμο συγκέντρωσε ο υπαρχηγός του Μιχαλολιάκου στις 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη με την επισήμανση ότι στο κοινό ότι κυρίως νέοι άνδρες.

Στο πολιτικό παιχνίδι στο δικό του γήπεδο

Μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανοίξει χθες μια ευρεία βεντάλια θεμάτων στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Alpha 98,9 – σε Χατζή και Νέγκα. Από την εγκληματικότητα και τη νομιμότητα μέχρι την οικονομία, τις εκλογές και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να επαναφέρει το πολιτικό παιχνίδι στο γήπεδο που ο ίδιος θεωρεί προνομιακό.

Ο πρωθυπουργός βγήκε μπροστά

Το ενδιαφέρον είναι ότι o Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση. Το Μαξίμου γνωρίζει ότι η φθορά μιας πολυετούς διακυβέρνησης δεν αντιμετωπίζεται μόνο με απολογισμό. Χρειάζονται πρωτοβουλίες, καθαρά διλήμματα και πολιτική κινητικότητα. Το ερώτημα, βεβαίως, είναι αν η επικοινωνιακή αντεπίθεση μπορεί να μετατραπεί και σε ουσιαστική ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Η εξαγγελία για τον ΦΠΑ

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός έκανε χθες μια εξαγγελία με ιδιαίτερο κοινωνικό συμβολισμό, ανακοινώνοντας τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Μπορεί δημοσιονομικά να μην πρόκειται για τη μεγαλύτερη κυβερνητική παρέμβαση, πολιτικά όμως έχει τη δική της σημασία. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι ακούει ζητήματα της καθημερινότητας τα οποία συχνά περνούν κάτω από το ραντάρ της κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Το στοίχημα είναι ευρύτερο. Να αποκτήσουν οι εξαγγελίες συγκεκριμένο κοινωνικό αποτύπωμα και να μη χαθούν μέσα στον θόρυβο της αντιπαράθεσης. Γιατί ο πολίτης δεν μετρά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, αλλά το αποτέλεσμα στην τσέπη του.

Η περιοδεία στις Σέρρες και το ιδιαίτερο πολιτικό βάρος

Η επικείμενη περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες έχει ενδιαφέρον που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης πρωθυπουργικής επίσκεψης στην περιφέρεια. Πρόκειται για έναν νομό με ισχυρή νεοδημοκρατική παράδοση, όπου για την κυβερνητική παρουσία έχει και έντονο πολιτικό συμβολισμό. Το ζητούμενο δεν θα είναι μόνο οι ανακοινώσεις για έργα και υποδομές, αλλά και η επαφή με μια κοινωνία που αξιολογεί καθημερινά την κυβέρνηση μέσα από τα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, του εισοδήματος και της ανάπτυξης. Σε τέτοιες επισκέψεις δοκιμάζεται η πραγματική σχέση ενός κόμματος εξουσίας με την εκλογική του βάση. Και στις Σέρρες το πολιτικό μήνυμα θα μετρηθεί περισσότερο από τις απαντήσεις που θα δοθούν παρά από τις χειραψίες που θα καταγραφούν.

Το μήνυμα στους γαλάζιους είναι αυτοδυναμία ή τίποτα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε χθες ότι η αυτοδυναμία παραμένει ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε συνεργασία με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, η τοποθέτηση έχει σημασία, καθώς δεν απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους αλλά και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να διατηρήσει ενιαία στρατηγική και να μη μετατραπεί η συζήτηση για την επόμενη ημέρα σε διαρκή αναζήτηση πιθανών κυβερνητικών εταίρων. Βεβαίως, η πολιτική επιθυμία απέχει από την εκλογική αριθμητική. Το πραγματικό στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι να δημιουργήσει ξανά δυναμική πλειοψηφίας. Διαφορετικά, όσο πλησιάζουν οι κάλπες, τόσο περισσότερο θα επιστρέφουν τα σενάρια συνεργασιών.

Το «ελληνικό FBI» και η μάχη για τη νομιμότητα

Η αναφορά του πρωθυπουργού στις επιτυχίες του λεγόμενου «ελληνικού FBI» ήταν προσπάθεια να τοποθετηθεί η ασφάλεια και η αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Ο Κ. Μητσοτάκης επανέφερε το σύνθημα της νομιμότητας παντού, υπογραμμίζοντας ότι μεγάλες υποθέσεις ερευνώνται εδώ και χρόνια. Η κυβερνητική επιχειρηματολογία στηρίζεται -και αυτό θα φαίνεται όλο και πιο έντονα από εδώ και πέρα- στην αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών, όμως η πολιτική πρόκληση είναι μεγαλύτερη και η επιτυχία του κυβερνητικού αφηγήματος θα κριθεί στην πεποίθηση ότι οι κανόνες εφαρμόζονται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους.

Η μάχη στη Βουλή για τα funds

Μάχη αναμένεται σήμερα στη Βουλή, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, με φόντο το νομοσχέδιο που έρχεται στην ολομέλεια για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers. Αν και απουσίαζαν οι εταιρείες από την ακρόαση των φορέων την 30ή Οκτώβρη, οι ίδιες δηλώνουν πρόθυμες να συμμετάσχουν στη νέα συνεδρίαση. Απ’ ό,τι μαθαίνω, το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επιχειρήσουν να αναδείξουν γιατί η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, κολοβή. Απέναντι σε αυτό το ΠΑΣΟΚ αντιπαραβάλλει τη δική του πρόταση νόμου, της οποίας κορωνίδα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Γιατί ο Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους με Τσίπρα

Τα τελευταία 24ωρα ο πρωθυπουργός δεν έχει απλά σηκώσει το γάντι αλλά επιτίθεται προσωπικά με κάθε ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζοντας τους τόνους ακολουθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική θυμίζοντας το παρελθόν του πρώην πρωθυπουργού στα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Η αλήθεια είναι, όπως λένε συνεργάτες του, ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει και πολλές επιτυχίες να επιδείξει την περίοδο 2015 – 2019. Το αντίθετο. Θυμίζοντας για παράδειγμα τα όσα έκανε με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και το άνοιγμα της πόρτας των φυλακών σε χιλιάδες εγκληματίες χτυπάει κατευθείαν στην ψυχή του ψηφοφόρου που δεν θέλει να προσθέσει άλλη μια ανασφάλεια στην καθημερινότητά του και καταφέρνει να συσπειρώσει ακόμα περισσότερο την γαλάζια κομματική βάση. Η πίεση αυτή που ασκείται στον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ τον αναγκάζει λένε να εκτίθεται ακόμα περισσότερο αφού τις τελευταίες ώρες ακούγεται το πρωτοφανές ως επιχείρημα ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήταν δημιούργημα της τότε κυβέρνησης αλλά των δικαστών.

Η διπλή ανάγνωση της σύγκρουσης

Μια ενδιαφέρουσα πολιτική ανάγνωση, σύμφωνα με έμπειρους πολιτικούς παράγοντες, προκύπτει από την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην αντιπαράθεση με τον σημερινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά επανέφερε δυναμικά στο κάδρο τον πρώην πρωθυπουργό. Η στρατηγική αυτή μπορεί να λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Αφενός υπενθυμίζει στους ψηφοφόρους την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αφετέρου μεταφέρει μέρος της πολιτικής συζήτησης από τη σημερινή κυβερνητική φθορά σε παλαιότερες συγκρούσεις. Υπάρχει, όμως, και το αντίστροφο ενδεχόμενο. Κάθε προσωπική επίθεση να προσφέρει στον Τσίπρα περισσότερο πολιτικό χώρο και δημοσιότητα. Και αυτό είναι ένα ρίσκο που δεν πρέπει να υποτιμάται.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ διεκδικεί χώρο

Η δυναμική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η χθεσινή δημόσια σύγκρουσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έδειξε ότι επιδιώκει να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να μην περιοριστεί σε μια παρουσία χαμηλών τόνων. Το πρόβλημα για τον ίδιο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανέναν λόγο να παραχωρήσει τον ρόλο του βασικού αντιπάλου της κυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στη θεσμική αντιπολίτευση και στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, ενώ ο Τσίπρας αξιοποιεί την εμπειρία και την προσωπική πολιτική αναγνωρισιμότητά του. Το ερώτημα είναι ποια από τις δύο στρατηγικές θα αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματική στην προσέλκυση δυσαρεστημένων ψηφοφόρων.

Διμέτωπος αγώνας για Ανδρουλάκη, χωρίς περιθώρια για λάθη

Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική πολιτική εξίσωση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από τη μία καλείται να ασκήσει αποτελεσματική αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την άλλη να διατηρήσει την πολιτική πρωτοβουλία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η χθεσινή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για τα funds και η σημερινή παρουσία του προέδρου του στη Βουλή αποτελούν μέρος αυτής της στρατηγικής. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι οι κοινοβουλευτικές επιτυχίες μπορούν να ενισχύσουν την αξιοπιστία του κόμματος, δεν εξασφαλίζουν όμως αυτομάτως εκλογική άνοδο. Επίσης θα παίξουν το χαρτί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει μάχες στη Βουλή από την οποία απουσιάζει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

H ίδια γραμμή άμυνας για Χωριάτικο και Pizza fαn

Θα ήθελα να σταθώ στις υποθέσεις του «Χωριάτικου» και της «Pizza fαn». Αν προσέξει κανείς και οι δύο κατηγορούμενοι ακολούθησαν την ίδια γραμμή άμυνας. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι οι παραβάσεις είναι φορολογικές και ότι οι εταιρείες του δεν ήταν ευκαιριακές, αλλά λειτουργούσαν κανονικά με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Από την άλλη ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, είπε ουσιαστικά το ίδιο, δηλαδή ότι πρόκειται για φορολογικά αδικήματα και όχι για εγκληματική οργάνωση και ο λόγος και στις δύο περιπτώσεις είναι απλός. Η εγκληματική οργάνωση είναι κακούργημα. Αν αποσυνδέσουν τον εαυτό τους από τους υπόλοιπους συλληφθέντες, όπως ο Κωνσταντίνος Αντάρας ο οποίος προσπάθησε να αποσυνδέσει τους υπόλοιπους συλληφθέντες υπαλλήλους και η υπόθεση να περιοριστεί σε φορολογικές παραβάσεις. Όχι βέβαια γιατί ξαφνικά τους αγάπησε αλλά αν συμβεί το τελευταίο, είναι πλημμέλημα και όχι κακούργημα όπως η εγκληματική οργάνωση. Άρα η ποινική τους μεταχείριση γίνεται πολύ ηπιότερη. Τώρα, πόσο απλή φοροδιαφυγή θεωρείται μία ζημία προς το δημόσιο άνω των 100 εκατ. ευρώ και από την άλλη απώλεια ΦΠΑ της τάξης των 25 εκατ. ευρώ, θα μας το πει ο νομοθέτης. Επίσης, να σας μεταφέρω ότι εδώ και ένα χρόνο, την εξάρθρωση του κυκλώματος Γιαννακόπουλου τη γνώριζαν και τη χειρίζονταν λιγότεροι άνθρωποι απ’ όσα είναι τα δάχτυλα του ενός χεριού. Και όχι τυχαία γιατί η υπόθεση έμπαζε από παντού με συνέπεια η παραμικρή διαρροή να τίναζε στον αέρα όλο τον σχεδιασμό.

Ο καλωδιωμένος Γιαννακόπουλος, ο Έντικ και το ραντεβού στον Άγιο Στέφανο

H υπόθεση «Χωριάτικο», πάντως, έχει τόσα κεφάλαια που μοιάζει με σενάριο σειράς. Πίσω από τα αρτοποιεία, τις εταιρείες βιτρίνες και τα 95,5 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρωστούσε σε δημόσιο και ΕΦΚΑ, υπάρχει και ένα επεισόδιο που οι περισσότεροι λίγο έως πολύ έχετε διαβάσει και αναφέρομαι στη μάχη της Σπηλιάς, του διάσημου εστιατορίου της Μυκόνου. Η ιστορία ξεκινά όταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αποφασίζει να αποκτήσει το 50% της επιχείρησης από τα δύο αδέρφια που το είχαν. Ουσιαστικά ο ένας απεσύρθει δίνοντας το μερίδιο του, στον ιδιοκτήτη του Χωριάτικου. Ο τελευταίος σύμφωνα με πληροφορίες, πείστηκε από άνθρωπο που είχε βάλει στο ταμείο, ότι ο συνέταιρος του τον κλέβει με συνέπεια να απευθυνθεί σε γνωστό ποινικό που ήταν έγκλειστος στον Κορυδαλλό. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με διαρροές ήταν να καταφθάσει στο νησί ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προχώρησαν σε παραδειγματική τιμωρία στον άμεσα εμπλεκόμενο. Η απάντηση της άλλης πλευράς δεν άργησε να έρθει. Ο συνέταιρος και σύμφωνα με τη δικογραφία, απευθύνθηκε στην ομάδα του περιβόητου Έντικ και η επίδειξη ισχύος έγινε άμεσα. Το μήνυμα σαφές. Ο τελευταίος έβαλε ανθρώπους του, να δείρουν τον ποινικό στο κατάστημα Κορυδαλλού. Όπως και έγινε. Έτσι λοιπόν στήθηκε και το περιβόητο ραντεβού στον Άγιο Στέφανο ανάμεσα στον Άγγελο Γιαννακόπουλο και την ομάδα του περιβόητου Έντικ. Όπου εκεί του ζήτησαν ως προστασία το μήνα 200.000 λέγοντας του επίσης να εγκαταλείψει τον περιβόητο ποινικό του Κορυδαλλού. Η λεπτομέρεια που δεν γνωρίζει βέβαια ο πολύς κόσμος είναι ότι σε αυτό το ραντεβού, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ήταν καλωδιωμένος από την Ελληνική Αστυνομία.

Η Εθνική, το ταμείο του εννεαμήνου και τα σημάδια για το 2027

Από όσα ακούω και βλέπω στην αγορά, οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου της Εθνικής Τράπεζας είναι θετικές. Στις εκτιμήσεις που κυκλοφορούν, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του τριμήνου τοποθετούνται στα 324 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση και κατά 2% έναντι του δεύτερου τριμήνου. Πρόκειται για επίδοση ελαφρώς υψηλότερη από τη μέση πρόβλεψη των 319 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στην προσδοκία για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ενίσχυσης των βασικών κερδών προ προβλέψεων. Η ανατιμολόγηση του ενεργητικού και η συνεισφορά των ισχυρών χορηγήσεων του πρώτου εξαμήνου εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την επίδοση, παρά την εξομάλυνση των προμηθειών μετά την ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα του δεύτερου τριμήνου. Πάντως, οι επενδυτές κοιτούν ήδη πέρα από το ταμείο του εννεαμήνου. Τα σήματα για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2027, το ενδιάμεσο μέρισμα και η πρόοδος στα μέτωπα Allianz και Dromeus βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Εκεί αναζητούν τις επόμενες αφορμές που θα μπορούσαν να δώσουν συνέχεια στο επενδυτικό ενδιαφέρον για την τράπεζα. Θυμίζω εδώ ότι η Εθνική έχει υπογράψει συμφωνία για την απόκτηση 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, μαζί με μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού της δικτύου. Η ολοκλήρωση της συμμετοχής εξαρτάται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ενώ η εμπορική συνεργασία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Επίσης με τη Dromeus Capital έχει υπογράψει προκαταρκτική συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στα εμπορικά ακίνητα, η οποία περιλαμβάνει εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων και παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης ακινήτων από τη Dromeus προς την Εθνική.

Το Τατόι περιμένει τα τεύχη δημοπράτησης και οι επενδυτές τους όρους

Μπορεί το Τατόι να έχει προσελκύσει ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα, αλλά η μετάβαση στην επόμενη φάση της αξιοποίησής του εξακολουθεί να καθυστερεί. Το επισήμανε ο επικεφαλής της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρρώνες, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, αναφέροντας ότι τα τεύχη δημοπράτησης δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. Αυτή την περίοδο οριστικοποιούνται οι διατάξεις που θα καθορίσουν το τελικό σχέδιο και, συνεπώς, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι υποψήφιοι επενδυτές. Η Hellenic Properties έχει δηλώσει παρούσα μέσω της Reina Hellenic Properties Capital Partners, ενώ ενδιαφέρον στην πρώτη φάση εκδήλωσαν επίσης οι Άκτωρ Παραχωρήσεις, ΕΚΤΕΡ, Dimand και Elia Corporation. Στο τραπέζι βρίσκεται η παραχώρηση 24 κτιρίων μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους, για δραστηριότητες φιλοξενίας, εστίασης και ήπιας ανάπτυξης, με διάρκεια τουλάχιστον 65 ετών. Το κρίσιμο, πάντως, παραμένει τι ακριβώς θα επιτρέπεται να αξιοποιηθεί και με ποιους όρους. Αυτά θα εξειδικευτούν στη δεύτερη φάση, η οποία ακόμη προετοιμάζεται. Μέχρι τότε, το επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά οι ενδιαφερόμενοι περιμένουν το οριστικό πλαίσιο για να κάνουν τους υπολογισμούς τους.

Το πρώτο ταμείο της Lamda μετά τις ανακοινώσεις Αθανασίου

Με τις ανακοινώσεις του Οδυσσέα Αθανασίου για την αποχώρησή του να βρίσκονται ακόμη στο επίκεντρο, η Lamda ετοιμάζεται σήμερα να ανοίξει και το οικονομικό της χαρτί. Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του εννεαμήνου με προϊδεάζουν για μια απαιτητική εικόνα, με το Ελληνικό να καθορίζει την επιδείνωση και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου να αναμένονται σε γενικές γραμμές σταθερές. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις τοποθετούν τα έσοδα στα 417 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6%, και τα προσαρμοσμένα EBITDA σε αρνητικό επίπεδο 24 εκατ. ευρώ, έναντι θετικών 102 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στο Ελληνικό αναμένεται ζημιογόνος συνεισφορά 94 εκατ. ευρώ. Στην τελική γραμμή προβλέπονται ζημιές 72 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 116 εκατ. ευρώ πέρσι. Το ενδιαφέρον, επομένως, μεταφέρεται και στην τηλεδιάσκεψη που θα ακολουθήσει το απόγευμα. Στη συγκυρία της διοικητικής μετάβασης, οι επενδυτές αναζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τα περιθώρια κέρδους στο Ελληνικό και τις επόμενες πωλήσεις γης. Εκεί θα φανεί πώς συνδέεται η πρόοδος του έργου με την οικονομική του απόδοση και τη δημιουργία ρευστότητας.

Ο ΟΣΕ, ο Ασπρόπυργος και οι τόκοι των 455.000 ευρώ

Μια δικαστική διαμάχη με τον ΟΣΕ εξακολουθεί να απασχολεί τον Δήμο Ασπροπύργου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον σε τόκους περίπου 455.000 ευρώ. Η υπόθεση ξεκίνησε με προσφυγή του Οργανισμού, τον Δεκέμβριο του 2022, για την επιστροφή 1,897 εκατ. ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, μαζί με τόκους. Σύμφωνα με την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή ως προς το κεφάλαιο, αλλά τη δέχθηκε ως προς τους τόκους, για το διάστημα από την άσκησή της έως την επιστροφή του ποσού. Η απόρριψη για το κεφάλαιο, επομένως, δεν έκλεισε τον λογαριασμό για τον δήμο. Το ύψος των τόκων υπολογιζόταν κατά προσέγγιση σε 455.000 ευρώ κατά τη σύνταξη της εισήγησης, με το τελικό ποσό να εξαρτάται από τον χρόνο εξόφλησης και το κυμαινόμενο επιτόκιο. Η δημοτική αρχή αμφισβητεί τη δικαστική κρίση και προχωρά στο επόμενο βήμα. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία «Λαζαράτος και Συνεργάτες» της σύνταξης και κατάθεσης αίτησης αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αμοιβή 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το οικονομικό διακύβευμα επομένως παραμένει ανοιχτό, καθώς η διαφορά έχει μεταφερθεί από την αρχική απαίτηση εκατομμυρίων στον επίσης σημαντικό λογαριασμό των τόκων.

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ για το Παλαιό Φάληρο

Στην αγορά των κατασκευαστικών εταιρειών περνά ο διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, με αντικείμενο την αναβάθμιση του δικτύου στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο, ο οποίος θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό ίδιας διατομής, ενισχύοντας τη δυναμικότητα του συστήματος. Η νέα υποδομή θα ξεκινά από τον ανατολικό συλλεκτήριο αποχέτευσης ακαθάρτων, στη Λεωφόρο Ελευθερίας, πρώην Αμφιθέας, και θα φτάνει έως το καταληκτικό φρεάτιο της οδού Ψαρών, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Μακαρίου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1,846 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ μαζί με τον φόρο και τις προβλεπόμενες δαπάνες φτάνει τα 2,29 εκατ. ευρώ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, με την ΕΥΔΑΠ να προβλέπει διάρκεια κατασκευής οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις 9 Νοεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι καλούνται να διαθέτουν, μεταξύ άλλων, εμπειρία σε υδραυλικά έργα και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το Protagon στον Αλαφούζο και το ταμείο πίσω από το deal

Για την πώληση του Protagon σας είχα μιλήσει αρκετό καιρό πριν μέσα από τη στήλη, νομίζω ήμουν ο πρώτος, και πλέον η υπόθεση περνά από τις συζητήσεις στην επόμενη ημέρα. Ο Γιάννης Αλαφούζος αποκτά το 100% της επιχείρησης, ενώ ο Χρήστος Μεμής αποχωρεί από τη θέση του εκδότη και διευθυντή, κλείνοντας μια διαδρομή άνω των έντεκα ετών στην ηγεσία του ενημερωτικού ιστοτόπου. Πέρα από το δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον της συναλλαγής, αξίζει μια ματιά και στο οικονομικό αποτύπωμα της εταιρείας. Διότι ο νέος ιδιοκτήτης παραλαμβάνει ένα αναγνωρίσιμο μέσο, το οποίο το 2025 αύξησε τις πωλήσεις του, αλλά διεύρυνε τις ζημιές του. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Πρόταγκον Α.Ε. διαμορφώθηκε σε 1,168 εκατ. ευρώ από 1,024 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 14%. Η ενίσχυση των εσόδων, ωστόσο, δεν πέρασε στην τελική γραμμή. Οι ζημιές προ και μετά φόρων ανήλθαν σε 161.590 ευρώ, έναντι 52.125 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, υπερτριπλασιαζόμενες. Αυτή είναι η οικονομική εικόνα της χρήσης 2025, πριν από την αλλαγή ιδιοκτησίας. Το στοίχημα για την πλευρά Αλαφούζου είναι πλέον να μετατρέψει την αναγνωρισιμότητα και το κοινό του Protagon σε ισχυρότερη εμπορική απόδοση, ώστε η αύξηση του τζίρου να συνοδευτεί και από επιστροφή στην κερδοφορία.

Η Lidl αλλάζει χέρια στα media από το 2027

Στη UM Greece περνά από το 2027 ο λογαριασμός media της Lidl Hellas, έπειτα από πανευρωπαϊκή διαγωνιστική διαδικασία. Η ελληνική ανάθεση εντάσσεται σε ευρύτερη αναδιάταξη των συνεργασιών της αλυσίδας, με εταιρείες της Omnicom να επιλέγονται στις περισσότερες αγορές. Επομένως, πίσω από την αλλαγή συνεργάτη στην Ελλάδα υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή απόφαση, η οποία αποκτά τη δική της βαρύτητα στην εγχώρια διαφημιστική αγορά. Για όσους δεν παρακολουθούν τις ισορροπίες του κλάδου, η Omnicom είναι αμερικανικός, εισηγμένος όμιλος διαφήμισης, marketing και επικοινωνίας, με διεθνή δίκτυα που αναλαμβάνουν από τη στρατηγική και τη δημιουργία καμπανιών μέχρι τον σχεδιασμό και την αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου. Στην ομπρέλα της συνυπάρχουν πλέον ονόματα όπως OMD, PHD, Hearts & Sciences, UM και Initiative. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι στις 26 Νοεμβρίου 2025 ολοκλήρωσε την εξαγορά της Interpublic, αλλάζοντας τις ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων διεθνών διαφημιστικών ομίλων. Εδώ βρίσκεται και η λιγότερο προφανής πλευρά της ελληνικής ανάθεσης. Η UM προέρχεται από το δίκτυο της IPG Mediabrands, το οποίο πέρασε στο διευρυμένο σχήμα της Omnicom. Η Lidl έρχεται να προστεθεί στο πελατολόγιο της ελληνικής εταιρείας σε μια περίοδο κατά την οποία επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις και οι δυνατότητες συνεργασίας μέσα στον νέο όμιλο. Στο τοπικό επίπεδο, την ανάθεση αναλαμβάνει να τρέξει ο Τριαντάφυλλος Μαντάνης, ο οποίος ανέλαβε CEO της UM Greece το 2025, έχοντας προηγουμένως διατελέσει αναπληρωτής CEO από τον Ιανουάριο του 2023.