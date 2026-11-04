Στις 10:00 σήμερα, Τετάρτη 4/11 αναμένεται να ξεκινήσει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη λειτουργία των servicers.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε δύο νέες παρεμβάσεις για την προστασία των δανειοληπτών. Η πρώτη προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες. Η δεύτερη προβλέπει δεκαπλασιασμό του ανώτατου προστίμου στους servicers, το οποίο διαμορφώνεται στα 5 εκατ. ευρώ από 500.000 που είναι σήμερα.

Το εν λόγω νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών» και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για:

τη φορολογική μεταχείριση και την εποπτεία κρυπτοστοιχείων,

τη λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης,

την ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος,

την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, 2024/2994, 2024/927, 2023/2864, 2024/2811 και 2024/1640,

διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,

συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις.

Πόσο μειώνονται οι μηνιαίες δόσεις – Δύο παραδείγματα για χρέος 100.000 ευρώ

Το οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη αλλαγή αποτυπώνεται σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση. Και στις δύο περιπτώσεις εξετάζεται οφειλή ύψους 100.000 ευρώ, η οποία αποπληρώνεται σε χρονικό διάστημα 20 ετών, δηλαδή σε 240 μηνιαίες δόσεις, χωρίς να υπολογίζεται η εφαρμογή του μηχανισμού step-up.

Αυξάνεται από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ το ανώτατο πρόστιμο στους servicers

Η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση επικεντρώνεται στον έλεγχο των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και στην αυστηρότερη αντιμετώπιση περιπτώσεων κατά τις οποίες παραβιάζονται οι υποχρεώσεις τους απέναντι στους δανειολήπτες.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται δεκαπλασιασμός του ανώτατου προστίμου που έχει δικαίωμα να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από το σημερινό όριο των 500.000 ευρώ, το ποσό αυξάνεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή αφορά τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του νόμου 5072/2023 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτικής δυνατότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία να αντιμετωπίζουν πολύ αυστηρότερες οικονομικές συνέπειες.

Οι παραβάσεις για τις οποίες μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των servicers, από τον τρόπο λειτουργίας τους και τη συνεργασία τους με τους αγοραστές πιστώσεων μέχρι την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Μεταξύ των περιπτώσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή προστίμων περιλαμβάνονται:

Η μη τήρηση των κανόνων που καθορίζουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης και των αγοραστών πιστώσεων.

Η παράνομη ανάθεση δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και οι σοβαρές παραβάσεις από τους παρόχους στους οποίους ανατίθενται οι συγκεκριμένες εργασίες.

Η απουσία επαρκών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, όταν αυτό έχει ως συνέπεια την ανεπαρκή προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών και των προσωπικών τους δεδομένων.

Η πλημμελής αντιμετώπιση των δανειοληπτών, όταν οι πρακτικές και οι εσωτερικές πολιτικές των εταιρειών δεν συμβαδίζουν με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Η έλλειψη κατάλληλων διαδικασιών για την καταγραφή, την εξέταση και τη διαχείριση των παραπόνων που υποβάλλουν οι δανειολήπτες.

Η μη έγκαιρη ή ελλιπής ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τον ορισμό διαχειριστών πιστώσεων ή για τη μεταβίβαση απαιτήσεων.

Η παράβαση των νόμιμων υποχρεώσεων από τους αγοραστές πιστώσεων.

Η μη τήρηση των κανόνων που διέπουν την κατοχή και τη διαχείριση χρηματικών ποσών από τις εταιρείες διαχείρισης.

Η παραβίαση του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τις σχέσεις των servicers με τους δανειολήπτες.

Πρόσθετα πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα αυξημένα πρόστιμα της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αντικαθιστούν άλλες κυρώσεις που προβλέπονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 15 του νομοσχεδίου περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό πλαίσιο κυρώσεων, με χρηματικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 50.000 έως 500.000 ευρώ για κάθε δανειολήπτη. Την αρμοδιότητα επιβολής τους θα έχει η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι συγκεκριμένες κυρώσεις αφορούν περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιούνται ενέργειες είσπραξης οφειλών σε βάρος δύο κατηγοριών δανειοληπτών:

Δανειολήπτες που εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να έχουν καθυστερήσει τις προβλεπόμενες καταβολές.

Οφειλέτες που δεν μπορούν να πληρώσουν συγκεκριμένες δόσεις, επειδή ο πιστωτής ή η εταιρεία διαχείρισης δεν τους έχει διαθέσει τα απαραίτητα στοιχεία για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.

Με τις δύο τροπολογίες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας για όσους βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης των χρεών τους. Από τη μία πλευρά, το σταθερό επιτόκιο 3% αναμένεται να περιορίσει τις οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά και στους επιλέξιμους οφειλέτες, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς το ύψος των μηνιαίων δόσεων.

Από την άλλη, η σημαντική αύξηση των προστίμων και η διατήρηση των πρόσθετων κυρώσεων ενισχύουν το πλαίσιο ελέγχου των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την αποτροπή παράνομων ή καταχρηστικών πρακτικών σε βάρος των δανειοληπτών.