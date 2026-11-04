Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ εξελίσσονται σε σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, με τους Δημοκρατικούς να καταγράφουν σημαντικές επιτυχίες ακόμη και σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες. Οι Δημοκρατικοί έχουν αποσπάσει πέντε ρεπουμπλικανικές έδρες στη Γερουσία και περισσότερες από έξι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Η σημασία της βραδιάς βρίσκεται κυρίως στη γεωγραφική έκταση των επιτυχιών των Δημοκρατικών. Οι κατακτήσεις εδρών στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, στο Τέξας, στο Οχάιο και στο Κάνσας δείχνουν ότι η πίεση προς τους Ρεπουμπλικανούς επεκτείνεται πολύ πέρα από τις παραδοσιακές αμφίρροπες αναμετρήσεις.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί διατήρησαν κρίσιμες έδρες που οι αντίπαλοί τους ήλπιζαν να κατακτήσουν. Ο Τζον Όσοφ επανεξελέγη στην Τζόρτζια, νικώντας τον Μάικ Κόλινς, ενώ ο Κρις Πάπας επικράτησε του Τζον Σουνούνου στο Νιου Χάμσαϊρ. Οι επιτυχίες αυτές περιορίζουν τις δυνατότητες των Ρεπουμπλικανών να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους.

Στη Φλόριντα, επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναχάραξη των εκλογικών ορίων ενδέχεται να μην αποδώσει στους Ρεπουμπλικανούς τα οφέλη που προσδοκούσαν. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δυναμική υπέρ των Δημοκρατικών έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και δεν εξαντλείται στις ιδιαιτερότητες μεμονωμένων υποψηφιοτήτων.

Στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης βρίσκεται η οικονομική δυσαρέσκεια. Η μέχρι στιγμής εικόνα υποδηλώνει ότι οι ψηφοφόροι χρησιμοποιούν τις ενδιάμεσες εκλογές για να ζητήσουν αλλαγή πορείας και αυστηρότερο έλεγχο της κυβέρνησης. Δεν τεκμηριώνει, ωστόσο, από μόνη της μια μόνιμη πολιτική μετατόπιση. Η τελική έκταση των επιτυχιών των δημοκρατικών κερδών και η κατανομή τους ανά πολιτεία και περιφέρεια θα καθορίσουν πόσο βαθιά είναι η αλλαγή που καταγράφεται στην κάλπη.

Οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να διατηρούν σημαντικά ερείσματα. Στη Φλόριντα, ο Μπάιρον Ντόναλντς κέρδισε την αναμέτρηση για το αξίωμα του κυβερνήτη και η Άσλεϊ Μούντι εκείνη για τη Γερουσία. Αντίθετα, στην Τζόρτζια, η νίκη της Δημοκρατικής, Κίσα Λανς Μπότομς, στην αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη προσθέτει μια ακόμα σημαντική αλλαγή στον πολιτικό χάρτη.

Για τον Λευκό Οίκο, το διακύβευμα αφορά πλέον τις συνθήκες διακυβέρνησης κατά τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας Τραμπ. Εάν οι Δημοκρατικοί κατακτήσουν τη Βουλή, θα ελέγχουν τις επιτροπές της και θα μπορούν να κινούν κοινοβουλευτικές έρευνες, ενώ θα δυσκολέψουν την προώθηση της προεδρικής νομοθετικής ατζέντας. Ενδεχόμενη αλλαγή πλειοψηφίας και στη Γερουσία θα επηρεάσει επιπλέον την έγκριση ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων και δικαστών.