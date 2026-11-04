Σε μια μετωπική και ευθεία προγραμματική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, με φόντο το ακανθώδες ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και τις πολυαναμενόμενες 120 δόσεις, αναμένεται να προχωρήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής. Η κοινοβουλευτική αυτή «μάχη» παίρνει διαστάσεις πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς το βλέμμα στρέφεται στις προτάσεις των δύο πλευρών και στις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις.

Στο «μικροσκόπιο» η στάση του Μεγάρου Μαξίμου

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει η ηχηρή, όπως όλα δείχνουν, απουσία του πρωθυπουργού από την Ολομέλεια. Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η απουσία αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί μια προσπάθεια αποφυγής της πολιτικής λογοδοσίας για μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη διάταξη. Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμιζε άλλωστε πρόσφατα την ανοιχτή πρόκληση-πρόσκληση που είχε απευθύνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλώντας τον να προσέλθει στο κοινοβούλιο για να δώσει εξηγήσεις.

Παρά την επιλογή του πρωθυπουργού να αποφύγει την απευθείας αντιπαράθεση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Στην τοποθέτησή του θα φωτίσει τι ακριβώς επιδίωξε να περάσει νομοθετικά η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «δώρο» προς τα funds. Παράλληλα, θα ασκήσει αυστηρή κριτική στη ρύθμιση των 120 δόσεων που φέρνει η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα «κολοβό» πλαίσιο που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Οι δύο διαφορετικές προτάσεις για το μέλλον των πολιτών

Στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Βασική και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της πρότασης αυτής παραμένει η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, ζήτημα που αποτελεί θεσμική και κοινωνική προτεραιότητα.

Μέσω αυτής της κοινοβουλευτικής παρουσίας, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδείξει ότι οι πολίτες έχουν πλέον μπροστά τους δύο εντελώς διαφορετικές προτάσεις διακυβέρνησης. Στόχος είναι να εμπεδωθεί η εικόνα μιας ισχυρής, μαχητικής αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν αρκείται στην κριτική, αλλά ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, φέρνει νίκες για την κοινωνία και καταθέτει ένα ρεαλιστικό, προοδευτικό σχέδιο για τη βελτίωση της καθημερινότητας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.