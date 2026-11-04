Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Κιμ Καρντάσιαν, αυτή τη φορά εξαιτίας της απόφασής της να δοκιμάσει κοσμήματα αμύθητης αξίας που ανήκαν στη θρυλική Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η 46χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας επισκέφθηκε κατάστημα του οίκου Bulgari στη Ρώμη, όπου είχε την ευκαιρία να φορέσει ένα εντυπωσιακό κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια, το οποίο είχε χαρίσει στην αείμνηστη ηθοποιό ο πρώην σύζυγός της, Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Η αξία του ιστορικού κοσμήματος είναι τέτοια, ώστε υπάλληλος του καταστήματος το χειρίστηκε φορώντας λευκά γάντια. Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την εμπειρία της στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της. Ωστόσο, οι εικόνες προκάλεσαν θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν ότι τα προσωπικά αντικείμενα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Kim Kardashian accused of making ‘Elizabeth Taylor roll in her grave’ by wearing late icon’s jewelry collection https://t.co/lRD68wyYBx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 3, 2026

«Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ μόλις γύρισε στον τάφο της», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Η Ελίζαμπεθ μάλλον κλαίει στον τάφο της αυτή τη στιγμή».

Δεν έλειψαν, μάλιστα, οι αναφορές στο πολυσυζητημένο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε, το οποίο είχε φορέσει η Καρντάσιαν στο Met Gala του 2022. Τότε είχαν κυκλοφορήσει ισχυρισμοί ότι το ιστορικό ένδυμα υπέστη φθορές, κάτι που η ίδια είχε αρνηθεί.

«Θα το καταστρέψει κι αυτό, όπως έκανε με το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε;», αναρωτήθηκε ένας σχολιαστής, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Ελπίζω να μην το χάλασε όπως το φόρεμα της Μέριλιν».

Υπήρξαν, πάντως, και αρκετοί που υπερασπίστηκαν την Κιμ Καρντάσιαν, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την εμφάνισή της. «Πρέπει να παραδεχτώ ότι της πηγαίνει υπέροχα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «εκθαμβωτικό».

Η ιδιαίτερη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό της για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Μάλιστα, υπήρξε μία από τους τελευταίους ανθρώπους που πήραν συνέντευξη από τη θρυλική ηθοποιό πριν από τον θάνατό της το 2011, για λογαριασμό του περιοδικού Harper’s Bazaar.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνέντευξης, οι δύο γυναίκες είχαν συζητήσει για την περίφημη συλλογή κοσμημάτων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αλλά και για τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι, μετά τον θάνατο της ηθοποιού, της είχε δοθεί η σπάνια ευκαιρία να επισκεφθεί το σπίτι της και να δει από κοντά την προσωπική της συλλογή. «Όταν πέθανε, με πήγαν στο σπίτι της και μου έδειξαν το χρηματοκιβώτιο με όλα τα κοσμήματά της, πριν τα απομακρύνουν», ανέφερε η ίδια, εξηγώντας ότι είχε δει τα προσωπικά της αντικείμενα, τα έπιπλα και την περίφημη μοβ ντουλάπα της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Κιμ Καρντάσιαν εξήγησε πόσο σημαντική ήταν για εκείνη η συγκεκριμένη εμπειρία. «Η αγάπη μου για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ είναι βαθιά. Αγαπούσε με πάθος και αγωνιζόταν για ανθρώπους που κανείς άλλος δεν υπερασπιζόταν, ενώ φορούσε τα πιο απίθανα κοσμήματα και ήταν πάντα αυθεντική, χωρίς να απολογείται για αυτό που ήταν», έγραψε.

Όπως αποκάλυψε, είχε συζητήσει προσωπικά με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ για τα συγκεκριμένα κοσμήματα και τις ιστορίες που κρύβονταν πίσω από αυτά. Η Κιμ Καρντάσιαν ευχαρίστησε επίσης τον διάσημο στιλίστα Law Roach και τον οίκο Bulgari, που της έδωσαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της. Μάλιστα, όταν η ίδια φόρεσε το κολιέ και τα ασορτί σκουλαρίκια, η μητέρα της τη ρώτησε αστειευόμενη: «Πώς αισθάνεσαι, Λιζ;».

Η Κιμ Καρντάσιαν επικοινώνησε αμέσως μέσω FaceTime με τον Law Roach, λέγοντάς του ενθουσιασμένη: «Δεν ξέρω πώς το κατάφερες, αλλά αυτό είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που έχω λάβει ποτέ». «Τώρα μπορώ να ξεκινήσω τη χρονιά μου με αυτή την ενέργεια της Ελίζαμπεθ», πρόσθεσε.