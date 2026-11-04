Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι «αποδέχεται» το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, καθώς πελώριο κύμα των Δημοκρατικών σαρώνει τη χώρα, αλλά αποποιήθηκε την ευθύνη.

«Είμαι απολύτως διατεθειμένος να αποδεχθώ αυτά τα αποτελέσματα», είπε στους New York Times. «Θα εργαστούμε μαζί με τους Δημοκρατικούς. Αδημονούμε, ξέρετε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανόν θα βρούμε πεδίο συνεννόησης», πρόσθεσε.

Μπροστά στο εύρος των κερδών της αντιπολίτευσης, που αποσπούν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου – τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας – ο αρχηγός του κράτους δεν φάνηκε διατεθειμένος να αμφισβητήσει την ετυμηγορία της κάλπης.

Δεν ήταν δεδομένο καν αυτό, καθώς ο ογδοντάρης μεγιστάνας επιμένει ως ακόμη και σήμερα να αρνείται την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, ενώ έκανε νέες καταγγελίες για νοθεία ενόψει των «midterms».

Πάντως, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν μοιάζει επ’ ουδενί διατεθειμένος να παραδεχθεί πως υπέστη προσωπική ήττα χθες, παρότι η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι προφανές πως κατέθεσε ψήφο τιμωρίας για τα πεπραγμένα του, ειδικά για τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ζωής, ιδιαίτερα των τιμών των καυσίμων, που προκάλεσε.

«Εγώ δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο» και «αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει θριαμβευτικά!», ανέφερε, πληκτρολογώντας την τελευταία λέξη κεφαλαιογράμματη, όπως συνηθίζει, ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, επαναλάμβανε ασταμάτητα την προτροπή του στους υποστηρικτές της παράταξής του να ψηφίσουν «σαν» να ήταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συνεργάτες του είναι απτόητοι. Και «μια τελευταία προειδοποίηση»: ανεξαρτήτως αποτελέσματος, «ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ακόμα πιο αποφασισμένος να σταματήσει τη ριζοσπαστική αριστερά. Δέστε τις ζώνες σας».

Ο πρόεδρος «δεν ήταν στα ψηφοδέλτια και είναι αποδεδειγμένο ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ πηγαίνουν να ψηφίσουν όταν είναι στο ψηφοδέλτιο», είπε η ίδια πηγή, κατά την οποία η «ποιότητα» των υποψηφίων της προεδρικής παράταξης δεν ήταν ικανοποιητική.

Ο κ. Τραμπ «έκανε εκστρατεία περισσότερο κι από τους ίδιους τους υποψηφίους», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στις δεκάδες προεκλογικές εμφανίσεις του προέδρου.

Πάντως, ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτός ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων της παράταξης σε καθοριστικές αναμετρήσεις.

«Εναντίον μου»

Η κακή διάθεση του πρόεδρου Τραμπ είχε φανεί πολλές ώρες προτού αρχίσει να παίρνει μορφή η ετυμηγορία της κάλπης.

Μέσα σε λίγη ώρα, ο 80άρης μεγιστάνας έστειλε μέσω Truth Social τρία μηνύματα στα οποία εξαπέλυε επίθεση εναντίον του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, διατεινόμενος πως προσπαθούσε να τον βλάψει εσκεμμένα.

Στο ένα από τα μηνύματά του, χαρακτήρισε πολιτική αναλύτρια παρούσα στο πλατό «χαζή σαν κοτρόνα»· σε δεύτερο επέκρινε δημοσκοπήσεις του δικτύου, βλέποντας στις ερωτήσεις «πλήγματα» εναντίον του ιδίου προσωπικά, καθώς οι έρευνες αντανακλούσαν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τα πεπραγμένα του. «Είναι εναντίον μου», κατήγγειλε σε τρίτη ανάρτηση, βρίσκοντας πως η τηλεθέαση του Fox News πέφτει εξαιτίας αυτού.

Έπειτα από την επικράτηση των Δημοκρατικών στις εκλογές, μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Και καθώς χάθηκε επίσης ο έλεγχος της Γερουσίας, χάνει τη δυνατότητα να προχωρά σε διορισμούς, ιδίως αν χηρέψει κάποια από τις εννιά θέσεις στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, τα μέλη του οποίου υπηρετούν ουσιαστικά ισοβίως.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε ήδη διαμηνύσει πως θα ασκεί το δικαίωμα βέτο που διαθέτει διά πάσα νόσο και γενικότερα θα αψηφά το Κογκρέσο αν ανακτήσουν τον έλεγχό του οι Δημοκρατικοί. Διατηρεί, εξάλλου, μεγάλα περιθώρια δράσης σε διπλωματικό και επίσης σε στρατιωτικό επίπεδο ακόμη κι αν επιβεβαιωθεί το αναμενόμενο «μπλε κύμα» (πρόκειται για το χρώμα της παράταξης της αντιπολίτευσης).