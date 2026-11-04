Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις δεσμεύθηκε να εκμεταλλευτεί την πλειοψηφία που διαθέτει το κόμμα του και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι πολιτικοί που ευθύνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, «για πρωτοφανή διαφθορά», αλλά και για να μειώσει το κόστος ζωής για τους Αμερικανούς.

«Θα ζητήσουμε τον λογαριασμό από αυτούς που επέβαλαν σε αυτή τη χώρα μια πρωτοφανή διαφθορά», δήλωσε ο Τζέφρις απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του μετά τις ενδιαμέσες εκλογές στις ΗΠΑ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP και το Anadolu.

Ο Τζέφρις, ο οποίος θεωρείται το επικρατέστερο πρόσωπο για τη θέση του προέδρου της Βουλής, δεν κατονόμασε τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν τα πρόσωπα που έχουν υψηλά αξιώματα επικεντρώνονται αποκλειστικά στον προσωπικό τους πλουτισμό, στον πλουτισμό της οικογένειάς τους, των φίλων ή των δωρητών τους, τότε δεν αφιερώνονται στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του αμερικανικού λαού», τόνισε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, η περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συγχέει πολύ ανοιχτά τις κρατικές υποθέσεις με τα δικά του ιδιωτικά συμφέροντα, έχει αυξηθεί σημαντικά, ωστόσο ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων και διαφθοράς.

Εξάλλου, ο Τζέφρις χαιρέτισε τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές και δεσμεύθηκε ότι το κόμμα του θα δώσει μάχη για να μειώσει το κόστος ζωής και να ανατρέψει τις περικοπές στο Medicaid, το ομοσπονδιακό πρόγραμμα που προσφέρει ασφάλιση υγείας σε εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

«Οι πλούσιοι, οι ευκατάστατοι και όσοι διαθέτουν ισχυρές διασυνδέσεις προσπάθησαν να εξαγοράσουν αυτές τις εκλογές. Ο αμερικανικός λαός απάντησε με εμφατικό τρόπο και κατέστησε σαφές ότι η Αμερική δεν πωλείται», υπογράμμισε.

«Ο αμερικανικός λαός μίλησε και δήλωσε ξεκάθαρα ότι έχει βαρεθεί τον εξτρεμισμό, τη διαφθορά», σημείωσε ο Τζέφρις.

«Η Αμερική επέστρεψε», τόνισε, αν και πρόσθεσε ότι «αυτή δεν είναι μια κομματική στιγμή. Είναι μια πατριωτική στιγμή. Είναι κόκκινη, άσπρη και μπλε διότι σήμερα το βράδυ κέρδισε η Αμερική».

«Είναι μια εκλογική αναμέτρηση υπέρ της αλλαγής. Πρέπει να κάνουμε δραματική αλλαγή», εκτίμησε το στέλεχος των Δημοκρατικών. «Θα πολεμήσουμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι κάθε Αμερικανός θα έχει την οικονομική δυνατότητα να μπορεί να πάει στον γιατρό όταν τον χρειάζεται».