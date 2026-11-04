Υπόσχονται ενέργεια και περισσότερη ένταση στην προπόνηση. Τα ενεργειακά ποτά και τα συμπληρώματα με διεγερτικές ουσίες, όμως, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της επιστημονικής προσοχής, αυτή τη φορά για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην καρδιά των νεαρών ενηλίκων.

Νέα έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, υποδηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανακοπής.

Οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερες από 28.000 αναφορές που υποβλήθηκαν σε διάστημα οκτώ ετών σε βάση δεδομένων ανεπιθύμητων συμβάντων του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA.

Τι έδειξαν οι αναφορές για την καρδιά

Στην ανάλυση, η καρδιακή ανακοπή αναφερόταν περίπου 11 φορές συχνότερα σε σχέση με ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα που περιείχαν καφεΐνη και διεγερτικά, όπως σκόνες πριν από την προπόνηση ή χάπια καφεΐνης.

Οι αναφορές που αφορούσαν ενεργειακά ποτά ή συμπληρώματα ήταν επίσης περίπου 4,5 φορές πιθανότερο να περιλαμβάνουν έμφραγμα και περίπου τέσσερις φορές πιθανότερο να περιλαμβάνουν διαταραχές του καρδιακού ρυθμού ή αίσθημα παλμών.

Οι ενήλικες ηλικίας 18 έως 34 ετών – μια ομάδα που συνήθως θεωρείται χαμηλού κινδύνου για καρδιακά προβλήματα – αντιπροσώπευαν σχεδόν τις μισές αναφορές. Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Σύμφωνα με καρδιολόγους στο NBCnews, που δεν συμμετείχαν στην έρευνα, τα στοιχεία αποτελούν προειδοποιητική ένδειξη που δικαιολογεί πιο προσεκτική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί να βλάπτουν την καρδιά. Πρόκειται για πολύ ισχυρά διεγερτικά, επισημαίνουν, και οι αναφορές που αφορούν νεαρούς ενηλίκους και εφήβους ενισχύουν την ανησυχία για την καρδιαγγειακή ασφάλειά τους.

Όπως τονίζουν ειδικοί, η μελέτη δεν σημαίνει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θα εμφανίσουν καρδιακά προβλήματα και τα ευρήματα απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν οριστικά. Ωστόσο αποτελούν μια ηχηρή προειδοποίηση με τους καρδιολόγους να υπογραμμίζουν πως μια συστηματική αξιολόγηση των ενεργειακών ποτών και των συμπληρωμάτων θα ήταν χρήσιμη.

Γιατί τα ενεργειακά ποτά δεν είναι το ίδιο με τον καφέ

Σύμφωνα με καρδιολογικές επισημάνσεις, τα νέα ευρήματα συμβαδίζουν με προηγούμενες έρευνες για τα ενεργειακά ποτά και τα καρδιακά προβλήματα. Δεν πρέπει, ωστόσο, να οδηγούν στα ίδια συμπεράσματα για τον καφέ.

Πέρα από την καφεΐνη, τα ενεργειακά ποτά μπορεί να περιέχουν άλλα συστατικά, όπως το αμινοξύ ταυρίνη, φυτικά διεγερτικά και τεχνητά γλυκαντικά. Μάλιστα μελέτες υποδηλώνουν ότι όσοι πίνουν τακτικά καφέ – σε φυσιολογικές ποσότητες – ενδέχεται να έχουν ακόμη και οφέλη για την υγεία της καρδιάς.

Το γεγονός ότι και τα ενεργειακά ποτά και ο καφές περιέχουν καφεΐνη δεν σημαίνει ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία ασφάλειας, τονίζουν καρδιολόγοι. Οι εταιρείες ενεργειακών ποτών συχνά παρουσιάζουν ένα προϊόν με 120 mg καφεΐνης ως αντίστοιχο ενός καφέ με την ίδια ποσότητα. Ωστόσο, τα στοιχεία που συσσωρεύονται υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις τους στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι πολύ διαφορετικές.

Σύμφωνα με τις συστάσεις για τους υγιείς ενηλίκους η καφεΐνη θα πρέπει να περιορίζεται σε έως 400 mg ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερα έως πέντε φλιτζάνια καφέ φίλτρου.

Ωστόσο, ένα συνηθισμένο ενεργειακό ποτό περιέχει συχνά 80–160 mg καφεΐνης, ενώ τα συμπληρώματα που λαμβάνονται πριν από την προπόνηση περιέχουν συνήθως 150–300 mg ή και περισσότερο ανά δόση. Έτσι, χωρίς μέτρο και προσοχή, η συνολική πρόσληψη μπορεί γρήγορα να ξεπεράσει το συνιστώμενο ημερήσιο όριο.

Η ερευνητική ομάδα συστήνει προσοχή στη χρήση αυτών των προϊόντων, ιδιαίτερα κατά την έντονη άσκηση ή όταν καταναλώνεται αλκοόλ. Η σύσταση για την εμφάνιση συμπτωμάτων είναι σαφής: εάν αισθανθείτε πολύ γρήγορους ή ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς ή πόνο στο στήθος σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική φροντίδα.