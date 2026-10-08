Συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συμβάλει με κάθε διαθέσιμο μέσο στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Πούτιν εξέφρασε τη βούληση της χώρας του να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, κατά τη διάρκεια συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Τουρκμενιστάν, ενόψει περιφερειακής συνόδου.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κατάστασης», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν έχει καταβάλει «πραγματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στη «θετική εξέλιξη» των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, οι οποίες έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η στενότερη συνεργασία Μόσχας και Τεχεράνης

Η Ρωσία και το Ιράν έχουν διευρύνει τη συνεργασία τους τόσο σε διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, με τις δύο χώρες να εμφανίζουν ολοένα μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση.

Οι δύο πρόεδροι έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης στην Αβάζα, παραθεριστική περιοχή στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η σύνοδος της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), στην οποία συμμετέχουν πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Η προηγούμενη συνάντηση Πούτιν και Πεζεσκιάν είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στο Κιργιστάν.

Οι καταγγελίες για στρατιωτική υποστήριξη και το αδιέξοδο με τις ΗΠΑ

Η ενίσχυση των σχέσεων Ρωσίας και Ιράν έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την Ουκρανία και δυτικές κυβερνήσεις, οι οποίες κατηγορούν την Τεχεράνη ότι έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς, που χρησιμοποιούνται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Αντίστοιχα, η Ρωσία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στοχοποίησης, οι οποίες αξιοποιούνται για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «χωρίς νόημα», αποτυπώνοντας το ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών.