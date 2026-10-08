Η τιμή του πετρελαίου επιτάχυνε σήμερα την άνοδό της μετά από δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Γύρω στις 13:50 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Δεκεμβρίου, σημείωνε άνοδο 5,09% στα 105,30 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του WTI, παράδοσης Νοεμβρίου, ενισχυόταν κατά 5,12% στα 92,80 δολάρια.

«Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο να παρουσιάσει επιλογές πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων που θα μπορούσαν να εκτελεστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης», ανέφερε στην ιστοσελίδα του το περιοδικό The Atlantic.

Η οριστική απόφαση δεν θα ληφθεί ακόμα αλλά «εάν ξεκινήσουν και πάλι οι επιχειρήσεις μάχης μεγάλης κλίμακας, αναμένεται να περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς με στόχο ιρανικές ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές», μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές.