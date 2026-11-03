Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα επίθεση εναντίον στόχων στο ιρανικό νησί Κεσμ, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ. Η επιχείρηση φέρεται να εντάσσεται σε μια σειρά περιορισμένης κλίμακας στρατιωτικών πληγμάτων που έχει εξαπολύσει η Ουάσιγκτον τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις.

Οι πρώτες αναφορές για εκρήξεις στο νησί καταγράφηκαν περίπου στις 16:00, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει συστηματικά τις απειλές εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα πλήγματα αμυντικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μία από τις πηγές εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις δεν δημοσιοποιούνται, προκειμένου να μη δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.

Το νησί Κεσμ βρίσκεται σε στρατηγική θέση, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, στο νησί υπάρχουν μεγάλη υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, ναυτική βάση και σημαντική μονάδα αφαλάτωσης νερού.

Μέχρι στιγμής, από τις πληροφορίες του δημοσιεύματος δεν προκύπτει ποιοι ακριβώς στόχοι επλήγησαν, ούτε εάν υπάρχουν θύματα ή υλικές ζημιές.