Σε εκτεταμένο περιορισμό των δαπανών της προχωρά η Ryanair, καθώς η εκτίναξη των τιμών των αεροπορικών καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν αναμένεται να επιβαρύνει την εταιρεία με επιπλέον 2 δισ. ευρώ το επόμενο έτος. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται το πάγωμα των αποδοχών, η επιβράδυνση των προσλήψεων και η αύξηση των ναύλων.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης σε αριθμό επιβατών προετοιμάζεται για σημαντικές οικονομικές πιέσεις, με τη διοίκησή της να εκτιμά ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα αυξηθούν με διψήφιο ποσοστό μέσα στο 2027.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, προειδοποίησε ότι η εταιρεία θα χρειαστεί να περιορίσει περαιτέρω τα λειτουργικά της έξοδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανανεωθούν ορισμένες μισθολογικές συμφωνίες που λήγουν από τον Μάρτιο, εφόσον οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

«Επιβραδύνουμε σημαντικά τις προσλήψεις, καθώς περιορίζεται ο αριθμός των νέων πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας που συμμετέχουν σε προγράμματα πρόσληψης και εκπαίδευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μειωμένα κέρδη και αυξημένα λειτουργικά έξοδα

Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντική αύξηση του κόστους των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Αρκετοί αερομεταφορείς σχεδιάζουν να αφαιρέσουν εκατοντάδες χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις από τα χειμερινά τους προγράμματα, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ζημιές κατά την περίοδο χαμηλότερης ταξιδιωτικής ζήτησης.

Η Ryanair ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα προ φόρων κέρδη της για το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου υποχώρησαν κατά 16%, στα 2,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε επιφυλακτικότητα στους ταξιδιώτες, ενώ τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν κατά 10%.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας δέχεται πιέσεις, με τη μετοχή της να έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο της αξίας της από την αρχή του έτους.

Ακριβότερα καύσιμα τουλάχιστον μέχρι το 2028

Η Ryanair έχει ήδη εξασφαλίσει μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου το 80% των καυσίμων που χρειάζεται για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τον Μάρτιο του 2027.

Ωστόσο, η διοίκηση προειδοποιεί ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος τουλάχιστον έως το 2028.

Για την οικονομική χρήση που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2028, η Ryanair έχει καλύψει μέσω αντίστοιχων συμφωνιών περίπου το 25% των αναγκών της, με τιμή κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, έναντι 67 δολαρίων για την τρέχουσα χρήση.

Ο Ο’Λίρι επισήμανε ότι ολόκληρος ο αεροπορικός κλάδος αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται πως η προστασία του απέναντι στις ανατιμήσεις των καυσίμων δεν είναι επαρκής.

Λιγότερα νέα αεροσκάφη και επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Αλλαγές προβλέπονται και στον προγραμματισμό παραλαβής νέων αεροσκαφών. Ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια η Ryanair ενίσχυε τον στόλο της με περίπου 30 αεροπλάνα ετησίως, ο αριθμός αυτός αναμένεται να μειωθεί στα 15 για καθένα από τα επόμενα δύο χρόνια.

Τον Ιανουάριο προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι παραδόσεις των νέων Boeing 737 MAX 10, τα οποία διαθέτουν περίπου 20% περισσότερες θέσεις και καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα σε σχέση με τα σημερινά μοντέλα της εταιρείας.

Παράλληλα, η Ryanair σχεδιάζει να αξιοποιήσει περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να περιορίσει τις διοικητικές δαπάνες και να βελτιώσει τη διαχείριση των πτήσεών της.

Σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, η χρήση συστημάτων AI έχει ήδη συμβάλει στην αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας κατά 4%, επιτρέποντας στην εταιρεία να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τα αεροσκάφη της.

Όπως εξήγησε, η διαχείριση ενός στόλου 650 αεροσκαφών είναι εξαιρετικά σύνθετη για να πραγματοποιείται αποκλειστικά από ανθρώπους, ενώ τα αυτοματοποιημένα συστήματα μπορούν να καταρτίζουν αποδοτικότερα προγράμματα πτήσεων.

Περικοπές δρομολογίων και λιγότεροι επιβάτες

Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα περιορίσει τις πτήσεις που δεν αποφέρουν ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά τη χειμερινή περίοδο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δρομολογίων που πραγματοποιούνται στα μέσα της εβδομάδας.

Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε αναθεώρηση των προβλέψεων για την επιβατική κίνηση.

Πλέον, η Ryanair αναμένει ότι θα μεταφέρει 214 εκατομμύρια επιβάτες κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, αντί των 216 εκατομμυρίων που υπολόγιζε προηγουμένως.

Η εταιρεία επιχειρεί έτσι να προσαρμόσει τη λειτουργία της στις νέες οικονομικές συνθήκες, με τις αυξήσεις των ναύλων και τη συγκράτηση του κόστους να αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής της.