Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα ότι το προηγούμενο βράδυ πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενός αντιαεροπορικού συστήματος στο Ιράν.

«Έφτιαξαν μια υποδομή αντιαεροπορικής άμυνας. Τους πήρε περίπου δύο μήνες. Την παρακολουθήσαμε να κατασκευάζεται. Μόλις ολοκληρώθηκε, τη χτυπήσαμε χθες το βράδυ, πολύ ωραία», δήλωσε ο Τραμπ, παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αυτές οι περιορισμένης κλίμακας επιθέσεις έπληξαν το ιρανικό νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αμυνθεί, μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο ιρανικό νησί Κεσμ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα στη νόμιμη αυτοάμυνα, εφόσον η στρατιωτική επιθετικότητα δεν έχει σταματήσει πλήρως και οριστικά», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για τις επιθέσεις, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά ότι πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στο Κεσμ και ότι κάτοικοι είδαν δυο αεροσκάφη να πετούν στην περιοχή.

Από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ δεν θα ωφελήσει «κανέναν», τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του είχε λάβει «εξουσίες» από τον ανώτατο ηγέτη για να διαπραγματευτεί μια διπλωματική λύση στον πόλεμο.

«Κανείς δεν θα κερδίσει από αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει μια λύση στη σύγκρουση «μέσω διαλόγου», αφού ο ανώτατος ηγέτης της παραχώρησε την εξουσία να αντιμετωπίσει «θέματα που προηγουμένως θεωρούνταν ταμπού».