Το Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να ελπίζει σε μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για να αποφευχθεί μεγάλη επανάληψη των εχθροπραξιών, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους μεσολαβητές.

«Οι δύο πλευρές παραμένουν δεσμευμένες στη διαπραγματευτική διαδικασία. Διευκολύνουμε την ανταλλαγή των προτάσεων μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ Αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.

«Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι υπάρχει ακόμη ευκαιρία να καταλήξουμε σε συμφωνία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η Ντόχα εργάζεται «για τη σύναψη προσωρινής συμφωνίας».

Οι διπλωματικές προσπάθειες εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες εν μέσω ανησυχιών για μια μείζονα επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ότι μια συμφωνία με το Ιράν «θα μπορούσε να συμβεί».

«Οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις είναι πολύ εντατικές», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι διαπραγματευτές του Κατάρ επέστρεψαν χθες το βράδυ από την Τεχεράνη ύστερα από τρίωρη συνάντηση, σημείωσε ο Αλ Ανσάρι.

Οποιαδήποτε κλιμάκωση δημιουργεί τον κίνδυνο περιπλοκής των διαπραγματεύσεων, προειδοποίησε ωστόσο, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι οι ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες περιορισμένα πλήγματα σε ιρανικό νησί στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, παρουσιάζοντας την επιχείρηση αυτή ως την τελευταία μέχρι σήμερα μιας σειράς «περιορισμένων» και «αμυντικών» πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.