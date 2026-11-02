Αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή του ιρανικού νησιού Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο, μεταδίδονται από τοπικές πηγές, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανές επιθέσεις εναντίον στόχων στο νησί, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί εάν οι εκρήξεις συνδέονται με εισερχόμενα πλήγματα ή με εκτοξεύσεις όπλων από την περιοχή.

Παράλληλα, κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) κατέρριψαν δύο αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQM-170 στην ίδια περιοχή.

Early reports from local sources have now recorded in the vicinity of Iran’s Qeshm Island. This comes after reports/claims that the IRGC downed two U.S. MQM-170 drones in the same vicinity. It’s yet unclear if the explosions are the results of outgoing or incoming strikes, but the reports do seem to indicate that they are strikes against targets on the island. More to come. — OSINTdefender (@sentdefender) November 2, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών, ούτε έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για ενδεχόμενες ζημιές ή θύματα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει στις 30 Οκτωβρίου ότι κατέλαβαν δύο αμερικανικά drones τύπου MQM-170, χρησιμοποιώντας συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Ωστόσο, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) είχε απορρίψει τουλάχιστον έναν από τους σχετικούς ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

Επιπλέον, το ιρανικό πρακτορείο IRNA είχε μεταδώσει αναφορές κατοίκων για λάμψεις και ήχους εκρήξεων στην ευρύτερη περιοχή του Κεσμ, ενώ είχαν καταγραφεί πληροφορίες για ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Δεν είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους ήχους να προέρχονταν από προειδοποιητικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή.

Το νησί Κεσμ βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, όπου οι στρατιωτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αυξημένες.