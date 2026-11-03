Σε «περιορισμένα πλήγματα» στο νησί Κεσμ του Ιράν προχώρησε ο αμερικανικός στρατός, λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για αμυντικούς λόγους, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Τεχεράνης κατά της ναυσιπλοΐας και αμερικανικών στόχων.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στο NBC News, τα πλήγματα είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και δεν σηματοδοτούν την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαιτίζουν καθημερινά drones και πυραύλους που κατευθύνονται εναντίον πλοίων, ενώ υποστήριξε ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει επίσης στοχοποιήσει επανειλημμένα και έχει ανοίξει πυρ κατά επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αμερικανικών αεροσκαφών πάνω από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες εβδομάδες.

Η στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ, σύμφωνα με διπλωμάτη που μίλησε στο Sky News, οι διαμεσολαβητές του Κατάρ είχαν «θετικές συνομιλίες στην Τεχεράνη» το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως ανέφερε η ίδια διπλωματική πηγή, οι διαμεσολαβητές βρίσκονται πλέον στην Ντόχα, ενώ «οι δύο πλευρές εξετάζουν τώρα ξεχωριστά τις τελευταίες προτάσεις των διαμεσολαβητών, οι οποίες αποσκοπούν στη γεφύρωση των διαφορών».

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το Ιράν επιχείρησε να πλήξει αμερικανικό αεροσκάφος

Το Ιράν κατηγορείται ότι επιχείρησε να στοχοποιήσει αμερικανικό αεροσκάφος, γεγονός που, σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές, οδήγησε στην επίθεση στο νησί Κεσμ, με στόχο την καταστροφή ενός εκτοξευτή πυραύλων.

«Αυτό ήταν ένα αμυντικό μέτρο απέναντι σε Ιρανούς που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος εναντίον αμερικανικών μέσων», ανέφερε ένας τρίτος αξιωματούχος.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο νησί.

Το Κεσμ βρίσκεται στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ και έχει έκταση περίπου 1.445 τετραγωνικά χιλιόμετρα (558 τετραγωνικά μίλια). Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο αμερικανικών επιθέσεων.

Τα μηνύματα Τραμπ για συμφωνία με την Τεχεράνη

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ωστόσο, μετά την ομιλία του τη Δευτέρα στο Lincoln Memorial Reflecting Pool, φάνηκε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει και σε προηγούμενες φάσεις της σύγκρουσης, σύμφωνα με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 10 δολαρίων ανά βαρέλι, ένα ΡΕΚΟΡ, επειδή ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος με το Ιράν. Το Ιράν θέλει μια συμφωνία, το συντομότερο δυνατό. Θα μπορούσε να συμβεί!».

Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν έχει αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής περιόδου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει επιπτώσεις και στην αμερικανική οικονομία, καθώς έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε δημοσιογράφους ότι «ο πρόεδρος και εγώ αισθανόμαστε και οι δύο αρκετά αισιόδοξοι για τις προοπτικές μιας ενδεχόμενης επίτευξης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων».

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα παρουσίασε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters, επισημαίνοντας ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου απέχει πολύ από το να θεωρείται δεδομένη. Όπως δήλωσε, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ.