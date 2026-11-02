Την εκτίμηση ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει το συντομότερο δυνατόν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανιζόμενος αισιόδοξος για την προοπτική διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τις προσδοκίες των αγορών ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί.

«Οι τιμές του πετρελαίου κατακρημνίζονται, σχεδόν κατά 10 δολάρια το βαρέλι – ρεκόρ – επειδή ο κόσμος θεωρεί πως δεν θα υπάρχει πόλεμος με το Ιράν. Το Ιράν επιθυμεί διευθέτηση, το συντομότερο δυνατόν. Θα μπορούσε να συμβεί!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πτώση του πετρελαίου και οι προσδοκίες για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου αντανακλά την εκτίμηση πως υπάρχει πλέον προοπτική τερματισμού των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποχώρηση πλησιάζει τα 10 δολάρια ανά βαρέλι, εξέλιξη την οποία χαρακτήρισε ιστορική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στάδιο των διαπραγματεύσεων ή τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Βανς: «Είχαμε αρκετές εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Ιρανούς»

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία της αμερικανικής κυβέρνησης για την επίτευξη συμφωνίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βανς αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί με την ιρανική πλευρά.

«Είχαμε αρκετές εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Ιρανούς», δήλωσε.

«Ο πρόεδρος κι εγώ είμαστε αρκετά αισιόδοξοι σχετικά με την προοπτική επίτευξης συμφωνίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι δηλώσεις Τραμπ και Βανς καταγράφονται εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με την Ουάσιγκτον να εκφράζει την εκτίμηση ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης με την Τεχεράνη.

Παρά το αισιόδοξο κλίμα που μεταφέρουν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.