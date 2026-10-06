Νέα στοιχεία για την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία και έχει ακινητοποιήσει άλλα τρία που δεν συμμορφώθηκαν με τις σχετικές εντολές.

Ειδικότερα, η CENTCOM ανέφερε ότι τα 130 πλοία άλλαξαν πορεία «κατά τη διάρκεια της αυστηρής εφαρμογής του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν», ενώ γνωστοποίησε ότι «ακινητοποίησε τρία πλοία που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν».

Παράλληλα, η αμερικανική διοίκηση παρουσίασε στοιχεία για τους τελευταίους τρεις μήνες, κατά τους οποίους στο στόχαστρο βρέθηκαν πλοία που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, παραβίαζαν τον αποκλεισμό ή συνδέονταν με το δίκτυο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

https://t.co/KaEOxSrB7y — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 5, 2026

«Τις τελευταίες 12 εβδομάδες, η CENTCOM κατέστρεψε 13 εμπορικά πλοία που παραβίαζαν τον αποκλεισμό ή ήταν μέρος του δικτύου σκιάς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

Αυστηρό μήνυμα από τον διοικητή της CENTCOM

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, κατέστησε σαφές ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τον αποκλεισμό.

«Ο αμερικανικός στρατός παραμένει απόλυτα επικεντρωμένος σε αυτή την αποστολή», δήλωσε.

«Θα ενεργήσουμε άμεσα κατά οποιουδήποτε πλοίου επιχειρεί να παρακάμψει τον αποκλεισμό. Οι δυνάμεις μας είναι άρτια εκπαιδευμένες, επαγγελματικές και θανατηφόρες».

Παράλληλα, απευθύνθηκαν οδηγίες προς τα πληρώματα των πλοίων που κινούνται στην περιοχή. Οι ναυτικοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις προς τους ναυτιλλομένους (Notice to Mariners) και, όταν βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, να επικοινωνούν με τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις μέσω του διαύλου 16 για επικοινωνία γέφυρας-προς-γέφυρα.