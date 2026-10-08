Στο νησί Ματακίγκ της Μαλαισίας, μικροσκοπικές πράσινες χελώνες προχωρούν προς τη θάλασσα, ενώ οι άνθρωποι που τις φρόντισαν παρακολουθούν την πορεία τους. Η εικόνα έχει όλη την τρυφερότητα ενός πρώτου βήματος – και πίσω της χρόνια δουλειάς για την προστασία της άγριας ζωής.

Για την πράσινη θαλάσσια χελώνα, αυτή η διαδρομή συνδέεται πλέον με μια ενθαρρυντική εξέλιξη: το είδος έχει ανακάμψει σε παγκόσμιο επίπεδο, χάρη σε πολυετείς δράσεις διατήρησης. Το Ματακίγκ αποτελεί ένα από τα μέρη όπου η προστασία παίρνει καθημερινή, χειροπιαστή μορφή, από τη φροντίδα των φωλιών μέχρι την απελευθέρωση των νεογέννητων.

The palm-sized green turtle flailing through the sand on a Malaysian island has emerged as a symbol of hope for wildlife conservation Green turtles have made the rare jump from endangered to ‘least concern’, a remarkable success when many species are declining https://t.co/QljPRMrqOp — AFP News Agency (@AFP) October 8, 2026

Πίσω από τα πρώτα βήματα, είκοσι χρόνια φροντίδας

Όπως μεταδίδει το Euronews, οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα συγκεντρώνουν τα χελωνάκια, τα τοποθετούν σε κουτιά και στη συνέχεια τα αφήνουν στην παραλία, για να κινηθούν προς το νερό.

Το εκκολαπτήριο λειτουργεί από το 2006 και, σύμφωνα με τον διευθυντή του, έχει συλλέξει περίπου 36.000 αυγά. Συνεργάζεται με τη WWF Μαλαισίας και την αρμόδια υπηρεσία άγριας ζωής της πολιτείας Σαμπά, με στόχο την προστασία των φωλιών και τη βελτίωση των πιθανοτήτων επιβίωσης.

Η δουλειά αρχίζει πολύ πριν εμφανιστούν τα μικρά στην άμμο. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος περιγράφονται νυχτερινές περιπολίες με τη συμμετοχή θαλάσσιου βιολόγου και εκπαιδευμένων εθελοντών. Η ομάδα εντοπίζει φωλιές, καταγράφει στοιχεία και μεταφέρει αυγά στο εκκολαπτήριο για προστασία. Είναι το λιγότερο φωτογενές, αλλά απαραίτητο κομμάτι της προσπάθειας που προηγείται κάθε απελευθέρωσης.

Unes tortugues verdes acabades de néixer s’arrosseguen cap al mar, després de ser alliberades d’una zona de protecció de la vida silvestre, a l’illa de Mataking, Malàisia. https://t.co/nRparfbTNP — Gerard (@asterisckat_x) October 8, 2026

Το νερό είναι η αρχή – οι κίνδυνοι παραμένουν

Η καλύτερη παγκόσμια εικόνα, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλοι οι πληθυσμοί είναι ασφαλείς. Η IUCN επισημαίνει ότι η αλιεία, η συλλογή χελωνών και αυγών και η καταστροφή παράκτιων οικοτόπων εξακολουθούν να ασκούν πίεση στο είδος.

Υπάρχει και μια απειλή που κρύβεται μέσα στην ίδια την άμμο: η ζέστη. Σε ρεπορτάζ του Reuters το 2024 από το νησί Ρεντάνγκ της Μαλαισίας, ερευνητές εξέφραζαν ανησυχία για τη μείωση των αρσενικών νεογέννητων. Η θερμοκρασία επώασης επηρεάζει το φύλο των χελωνών και οι υψηλότερες θερμοκρασίες ευνοούν τη γέννηση θηλυκών. Εθελοντές μετέφεραν αυγά σε πιο σκιερά σημεία, επιχειρώντας να περιορίσουν αυτή την επίδραση.

Γι’ αυτό η εικόνα από το Ματακίγκ έχει αξία πέρα από τη συγκίνηση της στιγμής. Δείχνει ότι η επίμονη προστασία μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Για να διαρκέσει όμως η ανάκαμψη, τα χελωνάκια χρειάζονται και ασφαλείς ακτές και υγιείς θάλασσες, πολύ μετά την πρώτη τους βουτιά.