Ένταση προκλήθηκε την Τρίτη σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στην Αϊόβα, όταν ένας παρευρισκόμενος ανέβηκε στο βήμα και διάβασε μια σατανιστική προσευχή, προκαλώντας την οργή πάστορα που βρισκόταν στο ακροατήριο και ζήτησε να «αναιρεθεί» άμεσα η «κατάρα» που, όπως υποστήριξε, μπήκε στην πόλη.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Οττούμγουα ξεκίνησε με την καθιερωμένη προσευχή, την οποία ανέλαβε να διαβάσει ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Ματ Ντάλμπεϊ. «Αγαπητέ σκοτεινέ πατέρα» και «Χαίρε Σατανά» ήταν τα λόγια με τα οποία άρχισε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

«Ας αγκαλιάσουμε τη λουσιφερική παρόρμηση να φάμε από το δέντρο της γνώσης», είπε ο Ντάλμπεϊ. «Ας απαιτήσουμε οι άνθρωποι να κρίνονται για τις συγκεκριμένες πράξεις τους και όχι για την προσήλωσή τους σε αυθαίρετους κοινωνικούς κανόνες και απατηλές κατηγοριοποιήσεις». Ορισμένοι από τους ανθρώπους που στέκονταν πίσω του φάνηκαν απορημένοι, ενώ τουλάχιστον ένας από τους παρευρισκόμενους κάθισε αμέσως. Όταν ο Ντάλμπεϊ ολοκλήρωσε, τα μέλη του συμβουλίου στάθηκαν απέναντι από την αμερικανική σημαία και, χωρίς να πουν τίποτα, απήγγειλαν τον όρκο πίστης.

Ωστόσο, ένας πάστορας που βρισκόταν στο ακροατήριο αντέδρασε έντονα. Ο Ρικ Μπικ του New Life Center κατευθύνθηκε προς το βήμα και ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να «αντιστρέψουν αυτή την κατάρα που μπήκε στην πόλη μας».

«Αυτό το “Χαίρε Σατανά” δεν είναι ευπρόσδεκτο εδώ», είπε ο πάστορας. Όταν τα μέλη του συμβουλίου τού ζήτησαν να περιμένει μέχρι την ενότητα των δημόσιων σχολίων, εκείνος επέμεινε: «Πρέπει να γίνει τώρα».

«Εκτιμώ αυτό που λέει η κυρία Γκάλογουεϊ, αλλά αυτή ήταν μια κατάρα που μπήκε στην πόλη», είπε. «Οι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε και πρέπει απλώς να σταματήσουμε και να την αντιστρέψουμε». Ο δήμαρχος της Οττούμγουα, Μπέντζαμιν Φουτ, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα τηρούνταν 30 δευτερόλεπτα σιγής, «για να σκεφτούμε οτιδήποτε χρειάζεται να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή». Παρότι τα μέλη του συμβουλίου επιχείρησαν να συνεχίσουν τη συνεδρίαση, ο δήμαρχος παρενέβη και η σιγή συνεχίστηκε.

Στο τέλος της συνεδρίασης, η δημοτική σύμβουλος Κάρα Γκάλογουεϊ εξέφρασε τις ανησυχίες της για τη νομοθεσία που επέτρεψε στον Ντάλμπεϊ να διαβάσει τη συγκεκριμένη προσευχή.

Αναφερόταν σε πολιτική που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο και προβλέπει ότι στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μπορούν να ακούγονται προσευχές ή δηλώσεις από οποιαδήποτε θρησκεία ή φιλοσοφική πεποίθηση. Η Γκάλογουεϊ υποστήριξε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια «ολισθηρή πλαγιά» αντιπαραθέσεων.

«Έχουμε ανοίξει τον δρόμο ώστε άλλοι να αντιδρούν ή να διαφωνούν με τις επικλήσεις άλλων και πρέπει να θυμόμαστε ότι βρισκόμαστε εδώ για να είμαστε ουδέτεροι», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, είχε προειδοποιήσει ήδη από τη συζήτηση του μέτρου ότι μια επίκληση από την Εκκλησία του Σατανά ή μια προσευχή για τον Σατανά θα μπορούσε πράγματι να συμβεί. Η Γκάλογουεϊ ήταν η μόνη δημοτική σύμβουλος που καταψήφισε την πρόταση τον Ιανουάριο.

Ο Ντάλμπεϊ υπερασπίστηκε αργότερα την προσευχή του, δηλώνοντας ότι είναι μέλος του Satanic Temple of Iowa, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πιστεύει σε κάποια σατανική θεότητα. Η οργάνωση χαρακτηρίζει τον εαυτό της «αποφασιστικά μη θεϊστικό» και υποστηρίζει τον ατομικισμό και τις προσωπικές ελευθερίες.