Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιτέθηκε στις ΗΠΑ για τη στάση που τηρούν πλέον στον πόλεμο με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι από τη μία διαπραγματεύονται οικονομικές συμφωνίες με τη Ρωσία και από την άλλη απορούν που υπάρχει αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος λίγες ώρες μετά την επίθεση στην πολιορκημένη πόλη Κραματόρσκ, στο στόχαστρο της οποίας βρέθηκαν δύο λεωφορεία, επέκρινε την την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Πριλούκι, ο Ουκρανός ηγέτης προέτρεψε τις ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τα αιτήματά του για επέκταση της πρόσβασης της Ουκρανίας στη δορυφορική υπηρεσία Starlink, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να στοχεύσει ρωσικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων.

«Ανοίξτε το Starlink για την Ουκρανία. Το ανοίξατε όταν ανταποκριθήκατε στο Ιράν… Το έχω πει αρκετά ανοιχτά – δώστε το μας, βοηθήστε μας να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο μας και να επιβληθούμε εκεί. Και τότε ο Πούτιν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε σε μια συγκινητική δήλωση.

Η Ουκρανία έχει επιδιώξει τους τελευταίους μήνες να ανακτήσει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης από τη Ρωσία, της οποίας οι προελάσεις έχουν επιβραδυνθεί φέτος, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται τον ολοένα και πιο βίαιο αεροπορικό πόλεμο της Μόσχας.

«Πού είναι λοιπόν η αλήθεια εδώ, πού είναι η ειλικρίνεια; Πού είναι το αδιέξοδο; … Αυτό ονομάζεται απροθυμία», είπε, αναφερόμενος στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την οποία ο πόλεμος βρίσκεται σε αδιέξοδο και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση μιας λύσης.

«Δεν μπορεί κανείς, από τη μία πλευρά, να διαπραγματεύεται με τους Ρώσους για μελλοντικά οικονομικά έργα, ενώ από την άλλη πλευρά να λέει ότι βρισκόμαστε σε κάποιο είδος… διπλωματικού αδιεξόδου», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ρωσίας και των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ, πραγματοποίησαν συνομιλίες σχετικά με τη συμμετοχή ενός αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς «Nord Stream», οι οποίοι μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε σήμερα το Reuters.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στις ΗΠΑ την Παρασκευή και το Σάββατο για συνομιλίες, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την πίεση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Εντατικοποίηση των επιθέσεων

Δεκαοκτώ άτομα τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Κραματόρσκ — μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες επιθέσεις της χρονιάς από τη Ρωσία. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμάχους, αλλά βομβαρδίζει τακτικά πόλεις με πυραύλους και drones.

«Οι Ρώσοι στοχεύουν σκόπιμα αμάχους. Για αυτούς, ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες αποτελεί ελκυστικό στόχο ακριβώς επειδή μια μόνο επίθεση μπορεί να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν μέσω της εφαρμογής Telegram.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από αξιωματούχους έδειχναν πτώματα διάσπαρτα σε έναν δρόμο γεμάτο συντρίμμια και τον καμένο σκελετό ενός λεωφορείου. Ορισμένα πτώματα δεν είχαν ακόμη ταυτοποιηθεί, ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου στοχεύοντας αποθήκες και κέντρα δεδομένων και ανανεώνει την εκστρατεία της κατά της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

«Ο Πούτιν και το καθεστώς του δεν προτίθενται να σταματήσουν τις δολοφονίες» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

«Αντίθετα κλιμακώνουν τις επιθέσεις, μετατρέποντας την καθημερινότητα των πολιτών σε στόχο για τις ρωσικές βόμβες».