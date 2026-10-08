Άγρια πολιτική αντιπαράθεση είχαν στον τηλεοπτικό αέρα ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και η Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. και αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Η συζήτηση στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV πήρε γρήγορα προσωπικές διαστάσεις, με τους δύο συνομιλητές να ανταλλάσσουν ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για την αποχώρηση της Άννας Παπαδοπούλου από το ΠΑΣΟΚ και τη μετακίνησή της στην ΕΛ.Α.Σ.

Η ένταση, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου, δεν περιορίστηκε στην τηλεοπτική αντιπαράθεση, αλλά συνεχίστηκε και μετά το κλείσιμο των καμερών.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, με την ίδια να αναρωτιέται αν επρόκειτο να τη χτυπήσει. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει από την πλευρά του ότι η πολιτική αντιπαράθεση έγινε σε οξείς τόνους και χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του λάθος, ενώ αναφέρει ότι στο τέλος της εκπομπής της ζήτησε προσωπικά συγγνώμη. Παράλληλα, αρνείται ότι θα επιτρέψει, όπως λέει, την «εργαλειοποίηση» του περιστατικού.

Ο εκρηκτικός διάλογος στον αέρα

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην πολιτική διαδρομή της Άννας Παπαδοπούλου και στην απόφασή της να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ και να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ.

«Ο Τσίπρας άφησε στον εξώστη τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος αρχικά προσθέτοντας ότι «κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο»

Παίρνοντας το λόγο η Άννα Παπαδοπούλου απάντησε πως «από τα χείλη του κ. Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό χορηγός του, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ».

Κάπου εκεί η συζήτηση πήρε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα:

Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή».

Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει».

Κωνσταντόπουλος: «Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε».

Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε»

Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα».

Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω».

Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»

Παπαδοπούλου: «Δεν σας τιμά αυτό που λέτε».

Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»

Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»

Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!». Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα».

Παπαδοπούλου: «Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό».

Κωνσταντόπουλος: «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός».

Παπαδοπούλου: «Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του».

Κωνσταντόπουλος: «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ζητά από τον δημοσιογράφο να μην του φέρει ξανά στην εκπομπή στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.

Κωνσταντόπουλος: «Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»

Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ».

Κωνσταντόπουλος: «Την ίδια, την ίδια, κι αυτοί κατάπτυστοι είναι, όλοι κατάπυστοι είναι αυτοί που φύγανε»

Η καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου για το περιστατικό μετά την εκπομπή

Ο παρουσιαστής επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, ωστόσο η ένταση, σύμφωνα με την Άννα Παπαδοπούλου, συνεχίστηκε και μετά το τέλος του τηλεοπτικού χρόνου.

Την ώρα που έπεφτε το σήμα, ακούστηκε η Άννα Παπαδοπούλου να απευθύνεται στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο λέγοντας: «Δεν ντρέπεσαι;».

Στη συνέχεια, η ίδια υποστηρίζει ότι ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της. Όπως αναφέρει, παρών στο περιστατικό ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος προσπάθησε να την ηρεμήσει.

Κατά την ίδια εκδοχή, λίγο αργότερα ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και της ζήτησε συγγνώμη. Η Άννα Παπαδοπούλου, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τη συγγνώμη και ζήτησε δημόσια από το ΠΑΣΟΚ τη διαγραφή του.

Η δήλωση της Άννας Παπαδοπούλου

Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.

Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο.

Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.

Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή.

Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη.

Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του.

Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο.

Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση.

Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της βίας.

Η απάντηση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, από την πλευρά του, τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό περίπου 20 ώρες αργότερα.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι η πολιτική αντιπαράθεση με την Άννα Παπαδοπούλου έγινε σε οξείς τόνους και χαρακτηρίζει τη δική του στάση λάθος. Παράλληλα, επισημαίνει ότι της ζήτησε προσωπικά συγγνώμη στο τέλος της εκπομπής.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η Άννα Παπαδοπούλου ήταν εκείνη που ξεκίνησε τον λεκτικό διαξιφισμό με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και κάνει λόγο για προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης του περιστατικού από την ΕΛ.Α.Σ.

Η δήλωση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

Η κα. Άννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛΑΣ μετά τις «γκάφες» του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς.

Με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά.

Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν.

Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ από τα πολιτικά του αδιέξοδα.

Το επεισόδιο πλέον έχει μεταφερθεί από το τηλεοπτικό στο πολιτικό πεδίο, με την Άννα Παπαδοπούλου να ζητά τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο να απορρίπτει την πολιτική αξιοποίηση της αντιπαράθεσης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ως λάθος του τους υψηλούς τόνους της συζήτησης.