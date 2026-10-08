Την Ελλάδα ως «σύμμαχο πρότυπο» των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε εκ νέου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό τη Λισαβόνα.

Αναφερόμενος ευρύτερα στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια ισχυρή Ευρώπη.



«Όσο ισχυρότεροι είναι οι σύμμαχοί μας, τόσο ισχυρότεροι είμαστε συλλογικά. Θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Θέλουμε ισχυρούς εταίρους στην Ευρώπη», δήλωσε, αναφέροντας την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Γερμανία μεταξύ των χωρών που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ισχύος τους. Όπως εξήγησε, η ενδυνάμωση των κρατών μελών σε οικονομικό, κοινωνικό και στρατιωτικό επίπεδο ενισχύει συνολικά το ΝΑΤΟ.



Ερωτηθείς για τη χρονική συγκυρία και το μήνυμα της ομιλίας που εκφώνησε την προηγούμενη ημέρα στην Πνύκα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε ότι, πέρα από τον ιστορικό συμβολισμό του χώρου, η ομιλία αποτέλεσε ευκαιρία να αναδειχθούν οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών.



«Πιστεύω ότι, από πολλές απόψεις, αυτό ενισχύει επίσης τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας πρότυπος σύμμαχος, και θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει σαφές», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Μάρκο Ρούμπιο εξήγησε ότι το μήνυμα της ομιλίας του ήταν συνεπές με τις θέσεις που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ιδιαίτερη σημασία του τόπου όπου εκφωνήθηκε.



«Πρόκειται για ένα συνεπές μήνυμα. Ο χώρος είναι προφανώς πολύ ιδιαίτερος, διότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Εδώ βρίσκονται οι ρίζες πολλών από τους πυλώνες και τα θεμέλια της Δύσης. Επομένως, ήταν ένας ιδιαίτερος χώρος και μια ευκαιρία να εκφωνηθεί εκεί αυτή η ομιλία», σημείωσε.



Η νέα αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα έρχεται σε συνέχεια της ομιλίας του στην Πνύκα, κατά την οποία είχε χαρακτηρίσει τη χώρα «πρότυπο σύμμαχο» στους τομείς της ενέργειας, της μετανάστευσης και της άμυνας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της.



Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, του εμπορίου και των επενδύσεων.



Τέλος, στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξήρε την παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, συνδέοντάς την με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.



«Εξαιρετική ομιλία του Μάρκο σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Οι φίλοι μας στην Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή: παρακμή ή αναγέννηση. Ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση», έγραψε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, αναδημοσιεύοντας το βίντεο της ομιλίας με φόντο την Ακρόπολη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.