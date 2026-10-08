Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Ο ίδιος κατηγορείται για πέντε κακουργήματα στο πλαίσιο της έρευνας για κύκλωμα με εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με οικονομικές παραβάσεις και οφειλές προς το Δημόσιο.

Την ίδια ώρα, στο φως έρχονται νέες καταγγελίες εργαζομένων που υποστηρίζουν ότι έμειναν απλήρωτοι μετά το αιφνίδιο κλείσιμο επιχειρήσεων, καθώς και διάλογοι που περιλαμβάνονται στην έρευνα για την υπόθεση.

Οι καταγγελίες εργαζομένων για απλήρωτα δεδουλευμένα

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να άνοιγε και να έκλεινε εταιρείες, αφήνοντας πίσω οφειλές προς το Δημόσιο και εργαζομένους που υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα δεδουλευμένα τους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ρόλος προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Εργαζόμενος σε ψητοπωλείο στην Καλλιθέα, το οποίο έκλεισε αιφνιδιαστικά λίγο πριν από τη σύλληψη του προέδρου του ΛΑΟΣ, περιέγραψε στο MEGA την κατάσταση που αντιμετώπισε.

«Σε όλους βέβαια το έκανε μας κρατούσε λεφτά για να μην μπορούμε να φύγουμε. Μας είχε αφήσει μέσα ενάμιση μήνα απλήρωτους χάσαμε τα λεφτά μας και εγώ δεν έχω να δώσω το νοίκι μου. Είναι κάτι νυχτερινά είναι γύρω στα δύο δυόμισι χιλιάρικα. Ξαφνικά έκλεισε η επιχείρηση θέλω να πιάσω δουλειά και δεν έχει γίνει απόλυση και μου φαίνονται ότι εγώ μέσα είμαι ακόμα εργαζόμενος πήγα να πιάσω δουλειά μου λέει «φαίνεται ότι έχετε δουλέψει, δεν μπορείτε να δουλέψετε πάνω από 3 ώρες»», υπογράμμισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA.

Όπως ανέφερε, όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει με το λογιστήριο της επιχείρησης για να διεκδικήσει τα χρήματά του, φέρεται να συνομιλούσε με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη, χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητα του προσώπου που βρισκόταν στην άλλη πλευρά της γραμμής.

Ο διάλογος με τη σύζυγο του Φίλιππου Καμπούρη

Υπάλληλος: Αν είναι λογιστικό το θέμα, θέλω να πω ούτε καν με έχει απολύσει απ’ ότι ξέρω. Τα λεφτά. Δεν έχω πάρει ένα μηνιάτικο βασικά. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Καμπούρη;

Σύζυγος Καμπούρη (δήθεν λογίστρια): Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη.

Οι 29 εταιρείες και ο ρόλος του «αχυράνθρωπου»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται συνολικά 29 εταιρείες, η πλειονότητα των οποίων φέρεται να ήταν εικονική. Σε 23 από αυτές εμφανίζεται να συμμετέχει το ίδιο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε αναλάβει να υπογράφει έγγραφα για εταιρείες έπειτα από πρόταση του Φίλιππου Καμπούρη.

Ο 59χρονος περιέγραψε, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την περίοδο ήταν άστεγος και ότι ο Καμπούρης τού είχε προτείνει να υπογράφει έγγραφα με αντάλλαγμα την κάλυψη του ενοικίου του.

«Από το 2009 μέχρι το 2013 ήμουν άστεγος και έμενα στο δρόμο. Τότε, το 2014, ο Φίλιππος επικοινώνησε μαζί μου και […] μου πρότεινε να τον βοηθήσω με κάποιες εταιρείες και να υπογράφω σε κάποια χαρτιά για αυτές και εκείνος θα μου πλήρωνε το ενοίκιό μου για να ζω. Εγώ είχα τελειώσει μόνο το δημοτικό και ο Φίλιππος μού φάνηκε σωστός άνθρωπος και τον εμπιστεύτηκα. […] Από τότε, υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε», ανέφερε.

Οι διάλογοι για τα χρήματα που φέρεται να περίμενε

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 59χρονος εμφανίζεται σε συνομιλίες να εκφράζει δυσαρέσκεια, καθώς υποστηρίζει ότι δεν είχε λάβει χρήματα από τον Φίλιππο Καμπούρη.

Οι διάλογοι του κυκλώματος

Φιλικό πρόσωπο: Από τον Φίλιππο τι περιμένεις;

59χρονος – Μέλος κυκλώματος: Τίποτα, λεφτά να πάρω ρε μ…

Φιλικό πρόσωπο: Ααα…

59χρονος – Μέλος κυκλώματος: Τα λεφτά γ… το σπίτι του!

Φιλικό πρόσωπο: Μάλιστα.

59χρονος – Μέλος κυκλώματος: Πάρε με στο άλλο, μπορείς;

Οι καταγγελίες για τα νυχτερινά κέντρα και οι καταθέσεις καλλιτεχνών

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζεται και η δραστηριότητα νυχτερινών κέντρων, τα οποία φέρονται να εμφανίζονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, όπως αχυράνθρωποι, λογιστές και επιχειρηματίες.

Παράλληλα, γνωστοί καλλιτέχνες φέρεται να κατέθεσαν ότι οι συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους κλείνονταν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA.

Στο ίδιο ρεπορτάζ περιλαμβάνεται και καταγγελία για τη λειτουργία επιχείρησης, με αναφορές σε πολύωρη εργασία και παρατυπίες.

«Ερχόντουσαν μαύρες σακούλες με εμπορεύματα, περίεργες ώρες, χωρίς χαρτιά. Η υπάλληλος δούλευε 12 ώρες επί έξι μέρες την εβδομάδα. Εφτά χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από Επιθεώρηση Εργασίας, 1000%, σίγουρα δηλαδή, όλοι λέγαμε τι βύσμα έχει αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Εδώ πέρα γινόταν ασυδοσία», αναφέρει η καταγγελία που παρουσιάστηκε στο MEGA.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να απολογηθεί την Κυριακή για τις πέντε κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο ίδιος αναγνωρίζει οφειλές μόνο προς τον ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι αναφορές για τον ρόλο των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας.